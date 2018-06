Zboží.cz

Ještě než vyrazíte do obchodu, promyslete, co by měl váš nový gril vlastně splňovat. Grilujete na zahradě, na balkóně, či dokonce v bytě? Pořádáte večírky pro spoustu lidí, nebo se vás u grilu sejde vždy jen pár? A na jaké palivo by měl gril být?

Klasika, která neomrzí

Pokud jste skutečnými nadšenci do grilování a často pořádáte nejrůznější grilovací party pro spoustu lidí či rozvětvenou rodinu, pak se vyplatí investovat do zahradního plynového grilu, a to buď do klasického, nebo grilu s lávovými kameny či RBS grilu. Jídlo z něho má chuť i aroma podobné tomu z ohně, ovšem nemusíte se obávat o své zdraví kvůli případným karcinogenním látkám, jež vznikají při pečení nad ohněm či uhlím.

K výhodám plynových grilů patří snadné ovládání, mimo jiné můžete během okamžiku snížit či zvýšit teplotu. Gril je připraven během několika vteřin k použití, není nutná žádná příprava. Při koupi plynového grilu nicméně počítejte s vyšší pořizovací cenou a také s tím, že budete muset dokupovat plynové lahve. Navíc kvůli rozměrům plynových grilů s nimi nemusí být snadná manipulace.

1. Compass Master Sheef Flame Tamer, od 5 990 Kč

2. Weber Genesis II E-310 GBS, od 27 990 Kč

3. Campingaz 3 Series Classic LS Plus, od 11 499 Kč

4. Compass Apache, od 1 764 Kč

5. Vega 72, od 2 990 Kč

6. Activa Angulatus, od 4 971 Kč

Navzdory varování lékařů jsou stále velmi oblíbenou skupinou grily na dřevěné uhlí. Vděčí za to především neopakovatelnému „kouřovému“ aroma pokrmů. K výhodám tohoto typu grilu patří velmi snadná obsluha i údržba, poměrně nízká pořizovací cena i nízké náklady na provoz (dřevěné uhlí nebo grilovací brikety seženete v každém větším supermarketu). Velmi oblíbené jsou rovněž zahradní grily s udírnou či grily typu lokomotiva, ve kterých můžete jak klasicky grilovat, tak udit.

Používat gril na dřevěné uhlí, ostatně stejně jako ten plynový, lze pouze venku. Nevýhodou může být naopak delší doba, která je potřeba k přípravě grilu před samotnou přípravou pokrmů (rozpálení uhlí), a také nemožnost regulovat teplotu grilu. Vyhledávané jsou poslední dobou také grilovací kameny, jež se rozpálí nad ohněm či grilem a které představují zdravou alternativu grilování.

Do bytu i do zahrady

Pokud nemáte k dispozici zahradu a grilujete na balkóně či v bytě, pak sáhněte po grilu elektrickém. Podobně jako plynový, i elektrický gril představuje zástupce zdravějšího způsobu grilování, protože ani na něm nehrozí vznik karcinogenních látek (pokud tedy tuk nekape přímo na topnou spirálu).

Na trhu najdete klasické otevřené grily, ale i stále oblíbenější grily kontaktní, které umožňují opékání z obou stran a jsou navíc skvělé do interiéru. Samostatným typem jsou zahradní elektrické grily, které mají větší rozměry, dostatečně velkou odkládací plochu a většinou i poklop, takže příprava pokrmů je rychlejší než u otevřených grilů.

1. Weber Q 1400, od 7 990 Kč

2. Tefal BG916834, od 5 994 Kč

3. Tefal Optigrill+ XL GC722834 černý, od 4 199 Kč

4. Hyundai GR 004, od 787 Kč

5. Weber Q 2400 Stand tmavošedý, od 13 990 Kč

6. Steba VG 350, od 4 593 Kč

K nevýhodám může nicméně patřit, že přístroj musí být v dosahu zdroje elektrické energie, takže pokud jej chcete použít na zahradě, nejspíš budete muset sáhnout po prodlužovačce.

Navíc, pokud grilujete opravdu často, můžete to pocítit na účtu za elektřinu. Ovšem faktem zůstává, že odměnou vám bude zdravé grilování jak venku, tak i v pohodlí domova.

Ať už si vyberete jakýkoli typ grilu, nezapomeňte ani na stylové doplňky například v podobě grilovacích jehel, misky a dalšího grilovacího náčiní či slušivé zástěry. V každém případě vás jistě čeká léto plné úžasných kulinářských a také společenských zážitků.

Tento článek podporuje službu Zboží.cz.