Rozlehlý byt o ploše 105 m2 zakoupili manželé v rámci výstavby. Byt nebyl vybaven podlahami ani interiérovými dveřmi, měl však hotové obě koupelny. V této fázi oslovili investoři studio bytových designérů, aby jim se zařízením jejich nového bydlení pomohli.

„V první fázi jsme navrhli dispoziční rozvržení bytu a po konzultaci s investory provedli drobné stavební změny,“ vysvětluje Věra Tomíčková z realizační firmy totostudio. Změnou dispozice prošla kuchyně, kde bylo nutné upravit vedení instalací a připravit též instalace pro budoucí ostrůvek a osvětlení.

Jelikož je byt postavený z monolitického betonu, nebylo možné zasekávat do konstrukcí, bylo nutné poschovávat vedení do kastlíků. Výraznou změnou prošly obě koupelny. Větší koupelna s vanou je nově vybavena dvěma umyvadly, kompletně se vyměnily obklady i použitá sanita. To ostatně nebyl nápad designérů, ale požadavek manželů, kteří už při koupi nového bytu věděli, že styl developerských obkladů se jim nelíbí a budou je chtít vyměnit.

Největší změnou prošla menší koupelna přiléhající k ložnici. Původní prostor pro koupelnu byl přepažený skleněnými dveřmi a rozdělený na koupelnu a průchozí šatnu. Z té se pak skrz posuvné dveře vchází do ložnice.

Zajímavým prvkem je obkladový kámen

V celém bytě je položena vinylová podlaha v dekoru rustikálního dubu. Dveře jsou v matném bílém laku, povrch dveří je dekorovaný decentním proužkovým profilováním.

Chodba má poměrně složitý tvar, přesto, nebo možná právě proto, působí tak zajímavě.

Nábytek je zvolen v kombinaci krémové, doplněné laminem v dekoru dubu. Zajímavým prvkem, který prochází celým bytem, je obkladový kámen – dominantní se jeví na stěně za televizí, dále ho potkáte v chodbě a zajímavě oživuje také ložnici.

Jednotně je také vyřešeno zastínění. Velká okna v přízemním bytě jsou opatřena roletami s označením den/noc. Jedná se kombinovaný systém rolety a žaluzie, skládá se z látky průhledné a plné, posouváním lze docílit průhlednosti nebo naopak tmy.

V interiéru si designéři pohráli i s nepřímým osvětlením. „Do obývacího pokoje jsme pod strop umístili nízký SDK prvek, za kterým je pásek RGB LED diod – světlu tak lze pomocí dálkového ovladače měnit barvu i jas. Vypíchl bych také noční osvětlení v ložnici, kde je kromě lampiček na čtení zajímavým detailem zafrézovaný svítící profil v bocích postele,“ dodává Petr Tomíček z realizační firmy.

Změnou dispozice prošla i kuchyně, kde bylo nutné upravit vedení instalací.

Kuchyň prošla změnou oproti přípravě od developera. Designérům se nelíbilo, že by hned u vstupních dveří měla stát vysoká chladnička, proto ji umístili do zadního rohu i s potravinovou skříní a zvýšenou troubou. Kuchyň u vstupních dveří zakončuje praktická roletová skříňka, ve které jsou schované drobné spotřebiče.

Součástí kuchyně je ostrůvek, který doplňuje úložné prostory a nabízí velkou pracovní plochu. V ostrůvku je z vnitřní strany ukryta vinotéka. Na ostrůvek navazuje prostorný jídelní stůl.

Obývacímu pokoji dominuje velká sedací souprava v doplňkové zelené barvě. Skrz skleněné dveře prochází barevně zvýrazněná stěna až na chodbu.

Pomocí doplňků či jiných dekorací je možné vložit do každé místnosti nový originální prvek, aniž by byl celkový koncept bytu narušen.

Chodba v tomto bytě působí jako další obytná místnost, ne pouze jako komunikace k jednotlivým pokojům. Má poměrně složitý tvar, přesto, nebo možná právě proto, působí tak zajímavě.

Hned u vstupních dveří je navržena botníková stěna s komodou na odkládání drobností. V této části se nachází vstup do komory s pračkou. V nejdelší části chodby je ve výklenku umístěna velká vestavná skříň se zrcadlem, dveře skříně jsou dekorovány zafrézovanými pruhy v krémově barvě.

Dub s vanilkou se nachází i v ložnici, pro někoho možná nudné opakování, designérka ale vysvětluje: „Pokud je interiér bytu laděn do stejných barev a materiálů, působí byt opticky větší, než pokud bychom každou místnost navrhli odlišnou. Při procházení bytu není jasně patrná hranice mezi místnostmi. Přesto je samozřejmě možné pomocí doplňků či jiných dekorací vložit do každé místnosti nový originální prvek, aniž by se koncept bytu narušil.“

Zajímavým detailem v ložnici je zafrézovaný svítící profil.

Jak jsme již zmínili, k ložnici náleží menší šatna, kterou využívá především pán bytu. Pro paní bylo nutné navrhnout další úložné prostory v ložnici.

Kromě skříně jsou v ložnici ještě menší skříňky na ložní prádlo, ručníky a další potřeby domácnosti.

Pokoj pro malého syna je navržen solitérně. Světlé březové dřevo doplňuje šmoulí modrá a teplá žlutá. Ačkoli je chlapeček ještě batole, počítalo se již s pokojem pro (před)školáka. Do budoucna se jen doplní psací stůl.

Dítě jistě ocení magnetickou tabuli za dveřmi, malý rošťák rád otestuje i pevnost sítě, která nyní tvoří optickou zástěnu k posteli.