Vertikutátor (někdy také travní fréza) dokáže proříznout travní drn, odstranit uschlá stébla či mech a plevel. Navíc trávník dokonale provzdušní, takže se k jeho kořínkům snáze dostanou všechny potřebné živiny. Nejčastěji se vertikutátor používá dvakrát ročně, a to na jaře, ještě než začnou stébla trávy růst, a pak na podzim – v rámci příprav trávníku na zimu.

Elektrický, nebo benzinový?

Vertikutátor se stane vaším neocenitelným pomocníkem, pokud toužíte po zdravém a upraveném trávníku. Jak ale vybrat ten pravý? Na trhu najdete v zásadě tři typy tohoto přístroje – ruční, elektrický a benzinový.

Pokud máte na zahradě jen velmi malou travní plochu nebo hodně členitý terén, vystačíte si s vertikutátorem ručním. Počítejte ale s tím, že se při práci s ním docela zapotíte. Proto se nehodí pro rozlehlé pozemky.

Pro péči o středně velké trávníky (přibližně do 1000 metrů čtverečních) můžete využít vertikutátor s elektrickým pohonem. K jeho nesporným výhodám patří snadná manipulace, nízká hmotnost a hlučnost. Navíc elektrické travní frézy nevyžadují prakticky žádnou údržbu. Naopak nevýhodou je přívodní kabel, kterým jste při práci omezeni. I z tohoto důvodu se pro údržbu rozlehlých zatravněných ploch vyplatí pořídit vertikutátor benzinový.

Benzinové travní frézy mají ve srovnání s elektrickými vyšší výkon a nijak vás nelimitují v pohybu. Nevýhodou může být pro některé uživatele vyšší hlučnost a také potřeba pravidelného servisu. Nicméně benzinové vertikutátory si lehce poradí i s tvrdou půdou a velmi zanedbaným trávníkem.

Trávník jako z učebnice

Při výběru vertikutátoru se zaměřte také na další parametry přístroje. Patří k nim například šíře záběru nožů (čím širší, tím větší plochu trávníku upravíte na jeden záběr), počet nožů (opět platí, že čím více, tím kvalitnější je vertikutace trávníku), možnost regulace hloubky řezu nebo objem sběrného koše, do kterého se zachytávají nečistoty.

Trávník je před vertikutací dobré posekat, a to na 3 až 4 centimetry. Půda by měla být proschlá a úprava se nedoporučuje provádět u nově založené travní plochy (tráva ještě není zakořeněná a mohlo by dojít k poškození kořenů).

Vertikutátor by se měl do trávníku zaříznout přibližně do 3milimetrové hloubky, přičemž u pravidelně udržované plochy platí, že stačí vertikutovat pouze v jednom směru. Je-li trávník zanedbaný, celý proces opakujte, a to kolmo na původní směr vertikutace.

Pokud v trávníku zůstanou po vertikutaci prázdná místa, vysejte na ně novou trávu. Při sušším počasí se doporučuje ošetřený trávník zavlažit. „Odpad“, který se zachytí ve sběrném koši travní frézy, můžete bez problému kompostovat.

