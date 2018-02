Nové bydlení nabízí rodině velkorysých 105 m2 a přilehlou terasu. Byt je rozdělený dispozičně jako 4+kk se dvěma koupelnami.

V bytě, který manželé koupili téměř před kolaudací, byla hotová elektroinstalace, položené dřevěné podlahy a instalované bílé dveře.

Předností bytu je jeho světlost, velká okna však v létě přinášejí i komplikace s problémem přehřátí bytu. Dříve, než se bude instalovat klimatizace, nechali investoři na okna aplikovat folie, které odrážejí sluneční paprsky.

V dětských pokojích jsou také u stropu světla se zabudovanými větráky, která se jim osvědčila již v jejich prvním bydlení.

Chodba má tvar písmene U – v jednom rameni se nachází hlavní vstup do bytu, je zde zóna pro odložení bot a svršků.

Přizvali designéry

Jelikož jsou majitelé bytu časově vytížení a na trhu s vybavením se příliš neorientují, přizvali k vybavení bytu designéry z firmy totostudio.

Pohodlná pohovka tvoří dominantu obývacího pokoje.

„Po prohlédnutí bytu jsme zjistili, že velkou plochu, celých 17,5 m2, zabírá chodba. Pro porovnání je to více než každý ze studentských pokojů. Proto jsme se rozhodli, že by chodba měla být zařízena jako obytná místnost, nikoli jen jako prostá komunikace. Byť je v ní mnoho dveří do pokojů, navíc i množství úložných prostor, chtěli jsme ji zařídit jako halu,“ vysvětluje Věra Tomíčková z totostudia.

Obývací pokoj s kuchyňským koutem

Hlavní obytnou místnost tvoří obývák s kuchyňským koutem. Interiér měl na přání rodiny zůstat vzdušný, nebylo třeba velikého množství úložných prostor.

V části za dveřmi byl prostor pro kuchyňskou linku. V její části došlo k jediné stavební úpravě v bytě, a to vytvoření podhledu.

Součástí kuchyně je jídelní kout, stůl je navržený na míru a je rozkládací, pojme až osm strávníků.

Ve sníženém stropě bylo možné odvést páry z odsavače z prostoru do části stoupačky, podhled se také využil k zabudování LED osvětlení. V ploše jsou instalované bodovky, v hraně snížení pak také nepřímé LED osvětlení.

Zajímavostí v části kuchyně je vytvoření polovysoké zídky ze sádrokartonu s nikou, část za dveřmi je využita jako skříňka s úložným prostorem. Pultík účinně skryje dění na pracovní desce a přesto ponechává kontakt kuchařky s rodinou v obývacím pokoji.

Součástí kuchyně je jídelní kout, stůl je navržený na míru a je rozkládací, pojme až osm strávníků. Zajímavý je originální lustr z ohebných ramen, která lze libovolně tvarovat a směrovat.

Místo na drobné cvičení

Dominantou obývacího pokoje je pohodlná pohovka. Přáním majitele bytu byl prostor na drobné cvičení, protahování na podložce, což je možné především v části mezi pohovkou a polovysokou zídkou ke kuchyni. Obývací stěnu tvoří především na míru vyrobená knihovna se skleněnými policemi.

Rohovou sestavou designéři vyřešili technický problém s převedením instalací pro televizi a přehrávače. Vývody všech televizních zásuvek byly umístěny v rohu, kabelem jsou v části silné police propojeny k televizi. V rohu ve skříňce zůstal skrytý router na internet.

Ložnice je místo odpočinku i prostor k práci

Zatímco v hlavní obytné místnosti manželé preferovali moderní lesklou bílou, ložnici si přáli v útulné krémové. Odstín dřeva zůstal designově pojícím prvkem.

V interiéru ložnice bylo nutné dořešit technický detail – ložnice sousedí s vedlejším bytem a manželé se obávali možných rušivých zvuků. Stěnu za postelí proto opatřili speciální tekutou tapetou, která vykazuje skvělé oboustranné akustické vlastnosti.

Jak již název napovídá, jedná se o speciální stěrku, která se nanáší na zeď a upravuje se následně interiérovou malbou.

Dominantou ložnice musí být postel, která je nejen krásná, ale především nabízí zdravé spaní. Úložné prostory jsou též samozřejmostí. V ložnici bylo však nutné vytvořit i místo pro práci obou manželů. Jednak na práci na počítači, ale také k případnému vzdělávání, které je k jejich profesi nezbytnou nutností.

Psací stůl byl vytvořený pod oknem a na první pohled má působit spíše jako police nebo hluboký parapet. U stolu je usazená pohodlná kancelářská židle, druhému postačí zdravotní stolička zasunutá pod úrovní stolové desky.

Barvy do studentských pokojů

Děti (spíše tedy teenageři) dostaly naprostou volnost, jaké požadavky budou mít na své pokoje. Slečna si přála romantický pokoj v bílé, s růžovou nebo fialovou, syn preferoval spíše odstíny oranžové a antracitové.

Dcera si přála romantický pokoj v bílé, s růžovou nebo fialovou.

Kromě designu bychom v pokojích vypíchli technické zázemí v podobě výsuvných zásuvek u čela postelí, nebo barevně nastavitelné LED lampičky pro čtení i relaxační atmosféru.

Syn preferoval ve svém pokoji odstíny oranžové a antracitové.

V celém bytě designéři zvolili zastínění tzv. plisé. Jedná se o látkové rolety, které lze na oknech posouvat libovolně, nejen shora dolů jako žaluzie. Navíc jsou v mnoha zajímavých barvách i materiálech. Montují se přímo na rám okna, tudíž neubírají prostor, parapet lze využít například na květiny.

Kromě designu lze plisé doporučit také s funkční látkou, která napomáhá termoregulaci místností.