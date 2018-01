Jak jste k chaloupce přišla?

Vždycky jsem si o sobě myslela, že nejsem chalupářský typ a ani žádný kutil a zahrádkář. Před rodinným domem upřednostňuji spíš bydlení v nějakém hezkém bytě, protože jsem v rodinném domě vyrostla a vím, co to přináší za starosti. Od čtrnácti let sice žiju v Praze, ale časem jsem začala pociťovat potřebu vyjet někam ven, když mám volno. Tak se asi zrodila myšlenka na chalupu a začala jsem něco shánět.

Pozemek s bývalou tvrzí, na jejímž místě už přes sto let stojí malebná chalupa Michaely Dolinové (na snímku), má pohnutou historii. Po loupeživých lapcích se dávno slehla zem a dnes tu panuje jen klid a domácí pohoda.

FOTO: Jiří Hurt, www.mujdum.cz

A protože bydlím na severu Prahy a chtěla jsem dům s maximální dobou dojezdu jedné hodiny, hledala jsme v lokalitách Českolipska a okolí. Toužila jsem po domečku v Podkrkonoší, ale když jsem zjistila, že jsou tam domy o milión dražší, tak jsme se zase vrátili blíž k Praze. Nakonec se to podařilo a už jsem deset let šťastnou majitelkou chalupy.

Novou modrou fasádu dostal dům poměrně nedávno. Následovala hned po výměně oken, kterou iniciovala Michaelina maminka.

FOTO: Jiří Hurt, www.mujdum.cz

Michaela prozradila, že není žádný kutil a na chalupě se zase až tak nerealizuje. Seká, pleje a provádí běžnou údržbu a moc jí to nejde, ale to prý vůbec nevadí. Jezdí sem odpočívat a užívat si klidu.

FOTO: Jiří Hurt, www.mujdum.cz

Dneska je chaloupka jako malovaná, kolik úsilí vás stálo ji do tohoto stavu dostat?

Když jsme chalupu koupili, byla v hrozném stavu. Nebylo tady WC, koupelna a druhá půlka domu bylo jedno velké skladiště. Naivně jsem se nechala vést tím, že se mi líbila zahrádka a že ten domeček na zahradě bude dobrý pro holčičky…

Na zápraží stojí krásná stará pumpa, která je stále funkční.

FOTO: Jiří Hurt, www.mujdum.cz

A na to, v jakém je dům stavu, jsem vůbec nekoukala. Bylo tedy nutné začít s renovací a můj tehdejší muž Jára se do toho pustil opravdu vehementně…

Ze zabydlené chodby se vchází do jedné z ložnic.

FOTO: Jiří Hurt, www.mujdum.cz

Došlo to tak daleko, že po roce a půl jsem se dvakrát veřejně rozplakala a prohlásila, že chci ten dům prodat. Naštěstí se našlo řešení v podobě ochotného souseda J. B. – jméno neřeknu, aby mi jej nikdo neukradl. Řekl mi „chalupa je hra, mladá paní“ a pustil se do toho. S klidem a nadhledem. Ještě teď fyzicky cítím tu úlevu.

Starý nábytek, posbíraný odevšud, se do stavení hodí a dává mu útulnou atmosféru.

FOTO: Jiří Hurt, www.mujdum.cz

Srdeční záležitostí je pro majitelku kožený kufr, který s prarodiči cestoval až do Ameriky.

FOTO: Jiří Hurt, www.mujdum.cz

Samozřejmě hodně lidí říká, že to nikdy nedopadne, jako kdybychom si to udělali sami, ale já už teď vím, že u nás by to nedopadlo dobře, ani kdybychom si to udělali sami. Takže u mě je to tak, že zadám, zaplatím a pak třeba i nadávám.

Chalupa leží na krásném klidném místě, znáte aspoň trošku jeho historii?

Tady na tom místě bývala poměrně nedobytná tvrz Rybnov. Žili tu loupeživí lapkové, kteří vyjížděli do okolí a kradli a znásilňovali. A byli to hrozní mordýři a pazdráti. Až se pak král Jiří z Poděbrad naštval, nechal celou tlupu popravit a od té doby je tu klid.

Pod chalupou se nacházejí ještě dvě podzemní patra. V jednom byly chlévy, druhé, vytesané v pískovci, sloužilo jako sklep.

FOTO: Jiří Hurt, www.mujdum.cz

Dům stojí na jakémsi kamenném kopečku, kolem nějž teče ve veliké hloubce potok. Samotné stavení pochází z devatenáctého století, stodola byla nejspíš přistavěná později.

S rodinou obýváte přízemí, ale dům má i krásnou půdu, uvažujete o její rekonstrukci?

Každý, kdo sem přijede, mi říká, že se k tomu půda přímo nabízí, ale já ji určitě rekonstruovat nebudu, nemám tu potřebu a nechce se mi. Ať si to třeba jednou udělají moje dcery. Zatím nám stačí dole obývák s kuchyní, dvě ložnice, a když někdo přijede, tak se dá rozložit i postel v předsíni. Zatím jsme se sem vždycky všichni vešli…

K domu ještě náleží velká stodola, do níž se prý hodně vejde. Mimo jiné tam má Michaela uložené i dvě divadelní scény.

FOTO: Jiří Hurt, www.mujdum.cz

Chatka na zahradě poskytuje chvilkové soukromí dcerám i návštěvám.

FOTO: Jiří Hurt, www.mujdum.cz

Každá chalupa nabízí i spoustu „pokladů“, máte tu nějaké?

Mám tady lodní kufr, s nímž cestoval pradědeček s prababičkou z Hané do Ameriky. Je to opravdu poklad, který používám na ukládání peřin a povlečení. Byl ale v zuboženém stavu, a tak jsem ho musela zrestaurovat. Stálo to hodně úsilí, saponátu, dezinfekce a litr rostlinného oleje. Ale výsledek je úžasný.

Přístřešek u stodoly nabízí příjemné stinné posezení.

FOTO: Jiří Hurt, www.mujdum.cz

Měla byste nějaký chalupářský vzkaz pro čtenáře?

Kdybych si příště pořizovala chalupu, tak bych si hodně zjišťovala, co je kolem za lidi a jaké mám sousedy. Nevím, jak by se to dalo vyšpionit, třeba stačí zajít do nejbližšího konzumu, nebo se tak pozeptat. Je to velmi citlivá věc a těžko se vyzvídá, ale dobří sousedi, to je třetina úspěchu, a na to jsem měla velké štěstí.

Zeď stodoly je ideální k vystavení starých věcí, které tu zbyly po předchozích majitelích.

FOTO: Jiří Hurt, www.mujdum.cz

Michaela Dolinová

V nové divadelní sezóně se vrací ke komediím, jako je Už zase miluji a Domácí štěstí, které se hrají v Praze v Semaforu, ale hostuje s nimi i v divadlech po celém Česku. Od září je v angažmá v nově vzniklém divadle Perštýn v centru Prahy, které by se mělo stát jejím novým malým kotvištěm. Vrátila se i k moderování počasí, a to na TV Barrandov.



Lucie Martínková, www.dumabyt.cz