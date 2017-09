Hlučnost při dešti, odlétání částí střechy při silném větru, praskání na přímém slunci kvůli větší tepelné roztažnosti lehkých kovových krytin patří k častým výtkám na jejich adresu. Do značné míry se však týkají spíše podezřele laciných plechových krytin.

Rozhodující je totiž nejen zpracování a odolnost materiálu, ale i kvalita podkladu a ukotvení. Stranou přitom nezůstávají ani vychytávky typu protihlukových pásek u maloformátových krytin výrobce hliníkových střech Prefa, tlumící zvuky vznikající dopadem dešťových kapek nebo krup.

Vítr nejen v horách snášejí plechové krytiny odlišně podle své váhy/tloušťky. Např. velkoformátové plechové krytiny s tl. 0,5 mm pokládané na latě při větru rezonují. Oproti tomu falcované krytiny z titanzinku s tl. 0,7 mm pokládané na celoplošné bednění jsou tišší a při použití strukturní rohože tlumí výrazně hluk i při dešti. Cena od 498 Kč/m2.

FOTO: Rheinzink (3x)

Vhodné i pro rekonstrukci

Lehká střešní krytina zatěžuje střešní konstrukce jen minimálně, proto se hodí pro dřevostavby, chalupy a pro rekonstrukci starších domů. Šetří tak finance, které bychom zaplatili za výměnu či posilování krovů.

Předností střech z kovů a jejich slitin je snadná a přesná tvarovatelnost, což umožňuje realizovat představy o originálním designu stavby. Všechny kovové lehké krytiny lze využít i na fasády nebo jejich části.

Svitkový plech Prefalz může být použit na střešní i na fasádní rovinu. Odlišná délka a šířka jednotlivých pruhů (šárů) opticky zvýrazní jakoukoli fasádu. Záruka 40 let, výběr z mnoha barevných odstínů. Prefa Aluminiumprodukte od 417 Kč/m2.

U lehkých kovových střech je výhodou komplexnost. Okolo komínů, oken, svodů, žlabů se používají komponenty z jednoho plechu ve stejné kvalitě, barvě, záruce, jako je celá střecha. Nemá význam investovat do drahé střešní krytiny s životností přes 70 let, když komponenty vydrží sotva 40 let.

Díky moderním způsobům uchycení kovové krytiny lépe odolávají nepřízni počasí - samozřejmě při správném kotvení k podkladu. Pro skládané maloformáty (např. taška, šindele i drážkované typy) by mělo platit pravidlo kotvení k podkladu skrytým způsobem, tj. neviditelným a nedostupným pro vodu, vlhkost.

Ostatní lehké materiály

Asfaltové šindele jsou lehké, vysoce odolné a cenově zajímavé. Jejich tvarovou stálost a odolnost proti zatížení zaručuje silná nosná vložka ze skelných vláken. Minerální posyp chrání asfalt před UV zářením.

Vhodně zvolené funkční architektonické detaily z titanzinku zvýrazní celkový estetický vzhled budovy a zároveň prodlouží její životnost. Cena od 498 Kč/m2.

Plast imituje dřevo, plech i betonovou tašku. K nejodolnějším patří polykarbonátové a polyesterové plastové krytiny. Polymetakrylátové desky rozptylující světlo do prostoru se používají k zastřešení teras a zimních zahrad. Na plastové krytině se nedrží mechy.

Vláknocementová krytina je k dostání v podobě maloplošných skládaných šablon a velkoplošných vlnitých desek. Tzv. česká šablona je vyrobena z cementu, buničiny a umělých vláken. Vláknocementová krytina vyniká nízkou hmotností, stálou barevností a odolností proti tvorbě mechů.

Hliníkový systém Prefalz představuje pro střešní rovinu spolehlivou zábranu proti vnikání vody a vlhkosti do střešní konstrukce již od sklonu 3°.

Dřevěné šindele získávají časem patinu. Vyrábějí se ze smrkového, modřínového nebo cedrového dřeva. Hodí se na rekonstruované roubenky a sruby i moderní dřevostavby. Vyžadují však více údržby, impregnaci aspoň po pěti letech kvůli zvýšení odolnosti.

Asfaltové šindele Cambridge Xpress nabízejí prostorový vzhled v přírodních odstínech. Cen 255 Kč/m2 bez DPH.

FOTO: Iko

Tři druhy materiálů

Plech - bývá z pozinkované oceli s různými druhy ochranných vrstev na bázi polyesterů a polyuretanů, zvyšujících odolnost krytiny vůči vysoké teplotě a UV záření. Imituje břidlici i dřevěné šindele, na moderních stavbách vynikají tabulové desky i svitky pro falcovanou krytinu.

Střešní krytina Satjam Šindel je vhodná pro dřevostavby a sruby. Maloformátová střešní krytina z jakostního pozinkovaného ocelového plechu má speciální povrchové úpravy Satpur a Purmat. Cena 396 Kč/m2.

FOTO: Satjam (2x)

Hliník - vyniká nenáročnou montáží, širokou nabídkou barev a škálou tvarů - falcované tašky a šindele, falcované šablony, drážkované krytiny nebo krytiny s prolamovaným povrchem dodávají stavbě originální vzhled. Povrch ošetřený polyesterovým lakem zdokonaluje mechanické a chemické vlastnosti krytiny.

Satjam Trend je hliníková střešní krytina pro všechny zájemce o střechu tradičního vzhledu s vysokou kvalitou při nízké ceně. S povrchovou úpravou Alumat za 288 Kč/m2.

Titanzinek - patří k luxusnějším materiálům. Investice do něj se vrací v dlouhé životnosti a ve stálém efektním vzhledu. Materiál je bezúdržbový, což znamená, že jej není třeba po celou dobu životnosti natírat ani jinak povrchově upravovat. Z titanzinku se vyrábějí také odolné okapové systémy.

Plechová střecha i fasáda z titanzinku je bezúdržbová a poskytuje spolehlivou ochranu objektu. Navíc titanzinek neporůstá mechy ani lišejníky. Cena od 498 Kč/m2.