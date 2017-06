Den před čtyřmi roky, a dokonce i hodinu si paní Hana pamatuje přesně. Tehdy osmnáctiletý Honza dostal infekční zánět míchy, který způsobil jeho nehybnost od pasu dolů.

Paní Hanka je na syna sama už od jeho jednoho roku, kdy se s ní manžel rozvedl, nemoc jim tak zasáhla do života opravdu krutě.

Hana zvládla rekonstrukci koupelny na bezbariérovou, ale na další úpravy v bytě už sílu ani finance neměla. Navíc bohužel patří k ženám, které se nechtějí s ničím rozloučit, takže byt je plný skříní, včetně Honzova pokoje, kde má své oblečení i ona.

Interiér pro mladého muže

Zařízení pokoje pořídila maminka synovi v jeho deseti letech, a to včetně rohového pracovního stolu, který nakonec skončil u stěny. Designéři, kteří se ujali rekonstrukce, potřebovali nejen proměnit dětský pokoj na interiér pro mladého muže, ale také přesvědčit maminku Hanu, že skříně a jejich obsah nejsou tím hlavním v jejím životě.

Honza, student vyšší odborné školy, není žádná bábovka, poctivě rehabilituje a cvičí, takže už hýbe nohama od kolen, se speciálními dlahami zvládá ujít i kousek s berlemi. Bez máminy pomoci se však zatím neobejde. Honza i tak věří, že jednou bude zase chodit.

Některé věci v původním pokoji mu velmi znesnadňovaly život. Třeba ovládání světel - po vstupu do pokoje si rozsvítil lustr, pak dojel na vozíku k posteli, tam udělal totéž s lampičkou, a zase zpátky ke dveřím, aby zhasnul lustr. Jako cvičení dobré, ale jinak pěkně otravné.

O dětském vzhledu pokoje nemluvě. I když mají s maminkou, která je zdravotní sestrou, velmi pěkný vztah, její vstupy do pokoje pro oblečení Honzovi dost vadily. Neměl téměř žádné soukromí.

Honza si přál moderní pokoj s postelí i gaučem, aby si měl kam pozvat kamarády, když je sám nemůže tak často navštěvovat. Po škole se chce osamostatnit, ale zatím by jako student vlastní bydlení nezvládnul.

Vybrat vhodnou podlahovou krytinu

Před designéry Martinou Pištělákovou a Petrem Hodanem tak stálo několik úkolů: „přestřihnout“ pupeční šňůru mezi matkou a synem, vyřešit ovládání světla pro vozíčkáře, ale také vybrat vhodnou podlahovou krytinu, na níž by se vozík snadno, a hlavně bezhlučně pohyboval.

Na původně zamýšlené lité podlaze totiž kolečka skřípěla jak o život. A tak po vystěrkování přišla ke slovu druhá varianta, šestivrstvá vinylová podlaha z lamel s přiznanou drážkou. Při případném poškození lze lamelu snadno vyměnit.

Aplikace v chytrém telefonu

Aby Honza nemusel na vozíčku přes celý byt do kuchyně, přidali mu designéři do pokoje i malou vestavnou chladničku.

Veškeré osvětlení teď může Honza ovládat z několika míst nebo případně použít aplikaci v chytrém telefonu.

„Při řešení dispozic jsme došli na jedinou správnou variantu, kterou jsme docílili díky posunutí dveřního otvoru. Co se týká vzhledu, pokoji chyběl šmrnc, mužské barvy a styl. Problémem byla elektroinstalace, v pokoji byl jen jeden vypínač na stropní světlo, za nábytkem plno prodlužovaček. Vzhledem k handicapu je to dost nepohodlné,“ popisují vyvstalou situaci designéři.

Byt v bytě

Aby vznikl „byt v bytě“, museli autoři proměny upravit i předsíň, prosvětlit ji a uvolnit prostor „zasekaný“ skříněmi.

Opět se ukázalo, jak důležitou roli hrají v interiéru dveře, a to i v předsíni, nebo právě zde, protože vytvářejí první dojem z celého bytu. Výběr padl na značku Sepos v dekoru dubového dřeva, designéři je sladili s podlahou. Honzův pokoj však dostal záměrně bílé dveře, aby evokovaly vstup do bytu, nikoli do pokoje.

Styl proměny byl jasný od začátku: pro Honzu chlapský moderní interiér, který říká, že tady žije chlap, a pro Hanu – a vlastně i oba: příjemnou, světlou, vřelou a útulnou chodbu.

„Proto jsme do Honzova pokoje zvolili barvy černé, šedé, bílé a jako zásadní zbroušené OSB dřevo desky na stůl a stolky u sedačky.”

Uvnitř vestavěné stěny se schovávají šatní skříně, knihovna, rádio – ovládané na dálku či smartphonem – a dále také již zmíněná vestavěná lednice. TV má zavěšenou na nábytkové zdi, za kterou vedou potřebné kabely. Pod stolkem je šuplíkový kontejner a otevřené poličky na elektro přístroje, které Honza používá. Úchyty skříní zvolili designeři v bílé kůži.

Chytrá bezdrátová elektroinstalace pak vyřešila problém se snadným ovládáním osvětlení, které předtím Honzu docela trápilo.

Student byl z nové podoby svého pokoje nadšený, mamince se také líbila, ale bylo trochu vidět, že „ztrátu“ skříní bude muset ještě vstřebat.