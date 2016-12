Majitelé chtějí mít hotový projekt, aby mohli naplánovat rekonstrukci a její financování. Zároveň chtějí mít přehled o tom, kolik se do prostoru vejde nábytku, aby jej mohli postupně nakupovat a umisťovat přesně podle návrhu do bytového prostoru.

Původní stav

Spojení kuchyně s obývacím pokojem neplánují

Nechtějí spojovat obývací pokoj s kuchyní, ale nemusí mít v kuchyni jídelní stůl. Ten může být v obývacím pokoji a zároveň může sloužit i jako pracovní k PC nebo případně posloužit při výtvarných činnostech. Neměla by chybět knihovna a pohodlná pohovka.

Samozřejmostí v ložnici je dvoulůžková postel v co největším rozměru, jak jen to bude možné. Důležité je vytvořit v bytě úložné prostory, ale nezaplnit jej skříněmi vykrývajícími celé stěny.

Pračku v kuchyni nechtějí

Co se týče koupelny a WC, chtějí je majitelé nechat oddělené, ideálně by měla být v koupelně rohová vana se sprchovou zástěnou. Oba mladí lidé rádi vaří a v kuchyni tráví hodně času, takže by měla být nejen praktická, ale i hezká, ale netypická. Chtějí mít standardní vybavení spotřebiči, spíše vestavnými, ale pračku v kuchyni mít nechtějí.

Navrhovaný stav

Menší změna dispozice bytu

„Dispozice bytu se změnit může, ale spíše jen v prostoru koupelny a kuchyně, kde se musí vybourat původní jádro. Navrhla jsem změnu dispozice tak, že jsem hned u vchodu zrušila komoru, nově jsem koupelnu s WC otočila zrcadlově na druhou stranu. U vstupních dveří je chodba do tvaru písmene L, která prostupuje celým bytem. Z ní se jde doleva do kuchyně, dále pak doprava, kde jsou původní dveře do ložnice a do obýváku.

Dveře do koupelny a toalety jsou naproti ložnici. Díky této změně lze lépe využít chodbu vedoucí do kuchyně. Nyní je částečně rozdělena do předsíně, částečně do kuchyně. O tento malý prostor je tak větší navrhovaná kuchyň," vysvětluje bytová návrhářka Kateřina Mlejnková.

Působí teple a útulně

„Do celého bytu jsem navrhla laminátovou podlahu v dekoru běleného dubu, která je velmi světlá, ale dřevo působí teple a útulně. Dále pak do všech místností velmi světlou, krémově-žlutou výmalbu a jednoduché bílé dveře, které jsou až na WC a koupelnu prosklené," doplňuje.

Barevné kontrasty

Návrhářka se snažila použít hodně dekorativních prvků, naproti vstupním dveřím navrhla velkou obrazovou tapetu (Lavmi), která upoutá pozornost, je velmi dekorativní a svým motivem aktuální. Od této tapety – obrazu se odvíjí většina použitých barev v interiéru.

Převažuje bílá, s kterou kontrastuje tmavě žlutá, nechybí odstíny černé a šedé, které výraznou bílou a žlutou tlumí. Velkou roli hrají i materiály, jako je například struktura dřeva na podlaze, čalounění, členitost a rozmanitost nábytkových prvků.

Prostor chodby je volný a čistý

V předsíni je kromě dominantní tapety samozřejmě zrcadlo, věšák a police pro odkládání drobností. Byl zvolen spíše volný prostor, kam lze v budoucnu nábytek doplnit, když bude potřeba.

Kontrastní barvy v kuchyni

U navrhování kuchyňské linky se designérka snažila využít maximum prostoru. Linka je do tvaru písmene L, k ní se ještě vešel oddělující pultík, který slouží jako barové nebo snídaňové sezení. Na něj navazuje velký policový regál. Je zcela záměrně ve výrazné tmavě žluté barvě a také s otevřenými policemi. Slouží jako odkládací prostor pro potraviny a nádobí.

Linka je zcela bílá, opět v kombinaci se dřevem na pracovní desce a obkladu stěny. To vše kontrastuje se dvěma policovými regály ve žluté barvě.

Postel je atypická, vyrobená na míru

V ložnici místo čela postele zvolila návrhářka opět výraznou dekorativní tapetu, která je ze stejné designové řady jako ta v předsíni.

Postel je atypická, na míru, dřevěná a s úložným prostorem. Aby vytvořila dostatek úložného prostoru, ale místnost nebyla zaplněna vestavnými bloky skříní, zvolila šatní skříně do menšího prostoru, na protější stranu postele dlouhou a nízkou sestavu, která by měla sloužit jako prádelník.

Zároveň v ložnici zůstává prostor pro doplnění kusového nábytku, ať už by to bylo křeslo nebo nějaké solitérní noční stolky.

V koupelně je využit každý centimetr

„V koupelně a na toaletě jsem zvolila malé obkladačky v bílé barvě, které mají výraznou a dekorativní strukturu. Opět se opakuje prvek žlutého policového regálu, který je doplněn posuvnými skleněnými dveřmi. Všechno je tak velmi přehledné. Úložný prostor v koupelně je minimalistický, ale využívá každý centimetr. Nechybí rohová vana vhodná i pro sprchování, umyvadlo s úložným prostorem, vešla se i pračka," doplňuje architektka.

Zařízení celého bytu je hodně výrazné a dekorativní. Jedná se o atypické prvky, které se ale vzájemně doplňují.