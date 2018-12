Novinky

Děti dříve dostávaly nejmenší pokoj, často s nevyhovující orientací, většinu zařízení tvořil starý nábytek nebo vlastnoručně zhotovený, který ergonomicky ani funkčně nevyhovoval. To už naštěstí platí stále méně.

Jeden příklad za všechny s několika variantami

Na bytovou návrhářku Kateřinu Mlejnkovou se obrátili rodiče osmiletého chlapce a osmiměsíční holčičky.

Původní stav

Dosavadní dětský pokoj o velikosti 13,21 m2 požadovali zcela jinak uspořádat. Bytová návrhářka jim vyhověla měrou vrchovatou a respektovala ve svých návrzích jejich požadavky, kterými byly:

Nábytek v bílé barvě, protože pokoj je dost tmavý.

Pro spaní chtěli palandu a úložné prostory na šaty. Spoustu úložného prostoru na hračky a místo pro televizor.

„Všechno, co máme v našem stávajícím pokojíčku, půjde pryč. Jediné co zůstane, je rostoucí psací stůl o velikosti 120 x 60 cm, televizor, a pokud najdete místo, tak i oblíbený Fatboy (jinak ho přemístíme na jiné místo)," dodávají rodiče.

Touha po samostatnosti

Pokud máte v rodině například staršího sourozence školáka a mladší dítě, je na vás, abyste citlivě vyslyšeli jejich touhu po samostatnosti, soukromí i vzájemných dobrodružstvích.

Každý z nich by se měl naučit respektovat pocity a potřeby toho druhého; sdílení společné místnosti je může naučit vzájemnému respektu, toleranci a trpělivosti.

První varianta

Na druhou stranu potřebují každý svůj soukromý koutek, kde by neměly chybět základní věci, jako jsou postel, stůl se židlí a kvalitní osvětlení.

Dělení pokoje

Samozřejmě je vždy jednodušší dělení pouze optické než stavební. To je možné snadno provést například pomocí nízkých skříněk, knihovny nebo originálního závěsu, tvořivosti se meze nekladou – děti s dělením pokojíku jistě rády pomohou.

Druhá varianta

Nemusíme asi zdůrazňovat, že se pokoj vždy rozčleňuje tak, aby každý ze sourozenců měl dostatek denního světla, respektive přístup k oknu.

Příjemnou variantou je například pořídit již zmíněný rostoucí nábytek, který snadněji rozmístíte – podle situace vždy dispozici pokoje upravíte a obměníte, což může být i zábavné a osvěžující.

Malý školák i ostřílený teenager

Například rostoucí stůl poslouží dítěti od pěti let až do maturity – výšku pracovní desky lze totiž posouvat od základních 55 cm až do 82 cm, přičemž její rozměr bývá většinou 70 x 120 cm.

Třetí varianta

Podobné je to i u pracovní židle – promyšlené kousky mívají nastavitelnou výšku sedáku, zadního opěradla i upravitelnou hloubku sedu.

K pohodlnému sezení jsou rozhodně dobré i opěrky rukou. Takovou židli využije jak malý školák, tak ostřílený teenager.

Výběr podlahové krytiny

Při každé obměně pokoje byste se měli řídit pravidlem, že každé z dětí musí mít svůj koutek na odpočinek, spánek a přípravu do školy, společně se pak mohou scházet v prostoru určeném na hraní nebo tolik oblíbenému válení po zemi.

Čtvrtá varianta

S tím souvisí i výběr podlahové krytiny – pro děti předškolního věku je například plovoucí laminátová podlaha (stejně tak i dlažba) nevhodná, protože je příliš tvrdá a studená a je nutné ji přikrýt kusovým kobercem – samozřejmě antialergenním s nízkým vlasem, který se dá dobře čistit.