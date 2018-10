Novinky

Nezbytné použití posuvných dveří

Jednou z věcí, která je v tomto typu bytu řešena velmi nešťastně, je fakt, že bytem prochází úzká dlouhá chodba spojující obytnou část bytu s klidovou zónou.

Původní stav

Navíc jsou v této chodbě umístěny dveře do koupelny a na WC, které i při částečném otevření téměř znemožňují průchod chodbou.

Nový stav

Z tohoto důvodu byla v návrhu pro vstup do nové koupelny a WC použita stavební pouzdra s posuvnými dveřmi, které již nebrání průchodu ani při plném otevření.

Dveře přizpůsobil majitel své výšce

Dalším požadavkem majitele bylo vyřešení výšky stavebních otvorů, neboť se při své výšce přes dva metry musel neustále shýbat do každých dveří.

To bylo vyřešeno vyříznutím otvorů ve stávajících dělicích příčkách na stavební výšku 210 cm, do těchto otvorů byly vyrobeny atypické dveře.

To samé se týkalo nově osazených dveří do stavebních pouzder, jejichž výška byla též stanovena na 210 cm.

Jediným otvorem, kde zůstala původní výška otvoru, jsou vstupní dveře, které jsou osazeny do nosné betonové stěny, kde by vyříznutí bylo podmíněno statickým zajištěním, které by si vyžádalo stavební povolení.

Velkorysejší vana v koupelnovém prostoru

„Vzhledem k faktu, že majitel již před časem do těchto dveří investoval nemalou částku výměnou za bezpečnostní, ponechal je se stávající výškou," konstatuje Martin Klíma z dodavatelské společnosti.

„Mezi další důležité požadavky majitel navrhl vyřešení velikosti koupelny, ve které byla osazena vana délky 160 cm, což při své výšce považoval za nedostatečné. V tomto ohledu dispozice naopak skýtala možnost zrušení původní komory s vestavěnou skříní, rozšíření koupelny a osazení velkorysejší vanou délky 180 cm."

Uzavřít smlouvu a pustit se do díla

Posledním ze zásadních dispozičních požadavků majitele bylo, podle posledních trendů, spojit obývací pokoj s kuchyní, kde došlo k částečnému vyříznutí betonové dělicí příčky, čímž vznikla částečně otevřená dispozice obývacího pokoje s kuchyňským koutem.

Po vyřešení dispozičního uspořádání bytu společnost vypracovala položkový rozpočet stavebních prací a dodávek materiálů, který majitel po osobním výběru vybavení a drobných úpravách akceptoval. A tak nezbývalo, než uzavřít smlouvu a pustit se do díla.

Částečné prosvětlení koupelny a WC

Umakartové bytové jádro bylo kompletně demontováno, včetně souvisejících rozvodů a vybavení. V obývacím pokoji došlo k vyřezání části betonové dělicí příčky a vyřezání všech stávajících ocelových zárubní. Podle nového půdorysného schématu byly příčky vyzděny s plynosilikátových tvárnic.

V horní části vyzdívky bytového jádra byly použity skleněné tvárnice, které tvoří jednořadou linii, která částečně prosvětluje prostor koupelny a WC a naopak z prostoru chodby vizuálně odlehčuje plné zdivo.

Podhledy se zápustnými LED svítidly

„V bytě došlo ke kompletní výměně všech vnitřních rozvodů elektroinstalace včetně bytové rozvodnice. Současně byl proveden rozvod slaboproudých rozvodů pro napojení kabelové televize a síťový rozvod pro počítač. V prostoru chodby, koupelny a WC byl proveden snížený sádrokartonový podhled se zápustnými LED svítidly a prostor podhledu byl též využit pro vedení elektroinstalací, aby se eliminovalo sekání v betonových stěnách," popisuje Klíma.

´Neviditelná´ podobkladová dvířka

V koupelně je osazena klasická smaltovaná vana KaldeweiI se sprchovou zástěnou a umyvadlo. WC bylo použito kombi Jika Tigo. Přístup do instalační šachty, která je umístěna za zadní stěnou toalety, je zajištěn podobkladovými dvířky, která jsou v zavřeném stavu téměř neviditelná, neboť obložený povrch splývá s okolním obkladem.

V prostoru kuchyně došlo k přípravě rozvodů pro montáž kuchyňské linky, včetně napojení vzduchotechniky, napojení dřezu a myčky nádobí. Na nové elektrorozvody byla po dokončení vystavena revizní zpráva.

Obklady a dlažby ve větším formátu

„Obklady a dlažby v koupelně a na WC majitel zvolil ve větším formátu ze série Venus Idole v bílo-černé kombinaci. Dlažba v chodbě byla zvolena z řady Fineza Oxide Perla formátu 45 x 45. Podlahu v ostatních částech bytu bylo nutné zbavit původních zbytků lepidla, vybrousit nerovnosti a celý povrch opatřit nivelační stěrkou, jejíž povrch je již dostatečně rovný a hladký pro pokládku jakéhokoliv typu podlahové krytiny," shrnuje Klíma.

Finální krytinu zvolil majitel bytu z lepených vinylových dílců Thermofix v dekoru dřeva. Dveře byly použity tradiční otevíravé v kombinaci s posuvnými do stavebních pouzder s obložkovými zárubněmi od firmy Gerbrich.