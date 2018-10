Gisela Růžičková, Právo

Otevřené krby vystřídaly krbové dvouplášťové vložky a krbová kamna. Důvod je jasný! Dnes při vybavování domu dáme více na úspory než na pouhou estetiku.

Vedou nás k tomu jednoznačně stoupající ceny energií, ale také tepelná účinnost jednotlivých výrobků. Zatímco maximální tepelná efektivita otevřeného krbu se pohybuje kolem 20 procent, uzavřená krbová vložka dosahuje až 90% účinnosti. A to už je velký rozdíl. Proto stojí za to uvažovat o finančně výhodnější možnosti.

Plameny vykouzlí atmosféru

Otevřený krb potřebuje přesný výpočet cirkulace vzduchu, který závisí na velikosti komínu a místnosti. Dalším oříškem při stavbě krbu je komín s dobrým tahem. Komín by měl být vyvložkovaný a opatřený stříškou proti dešti a sněhu.

Někdy je stavba komínu dražší než vlastní krb. Proto se vyplatí svěřit stavbu otevřeného krbu výhradně odborné firmě. Při svépomocné stavbě se můžeme dopustit chyb, které se mohou projevit až po několika letech provozu.

V případě, že máme otevřený krb funkční, bude nás zajímat, jakým dřevem topit. Vhodné je ovocné dřevo a bříza, ale každý druh dřeva musí být vyschlý.

Zatímco smrkové dřevo vyzraje do 12 měsíců, tvrdé dřevo na to potřebuje dva roky.

Proti prskání dřeva, ať už jde o suky, nebo kůru, se osvědčily drátěné nebo skleněné zástěny.

V otevřeném krbu můžeme topit slisovanými briketami, které po sobě nezanechávají téměř žádný popel. Je zřejmé, že technika topení v otevřeném krbu není vůbec jednoduchá.

Pozor na klimatizaci a digestoře, které berou otevřeným komínům tah.

Účinnější krbové vložky

Tepelná účinnost krbových vložek se pohybuje od 70 do 90 procent bez ohledu na velikost místnosti. Vyrábějí se z litiny nebo z kamnářského plechu a šamotových desek. Potřebují samostatný komín a fungují tak, že nasávají studený vzduch spodem a vracejí teplo do místnosti.

Krbové vložky mají různý výkon, ty nad 14 kW dokážou vytopit celý dům.

Další výhodou je, že v nich můžeme topit jakýmkoli dřevem, včetně dřevěných briket, nikoli však uhlím!

Krbové vložky se dají používat samostatně, ale obvykle je balíme do pláště, který má podobu krbu nebo kachlových kamen.

Ani v tomto případě nejde zdaleka jen o estetický dojem, ale hlavně o tepelnou pohodu. Pro představu: teplo z kachlových kamen hřeje ještě více než dvacet hodin po vyhasnutí.

Půvab kachlových kamen

Kachlová kamna se nehodí do každého interiéru. Potřebují prostor, a proto vyniknou ve velkých místnostech. Navíc nejsou vůbec levná.

Levnější variantou jsou tzv. kachle pod omítku. Těmito kachlemii se obezdí krbová vložka, pak se zakryjí omítkou, aby se zachovala schopnost keramiky přijímat a postupně vydávat teplo. Náklady jsou ve srovnání s klasickými kachlovými kamny mnohem nižší.

Jak je to s opravou starých kachlových kamen? Odborníci ji z mnoha důvodů nedoporučují. Jedním z nich jsou dehtové zplodiny na vnitřní straně kachlů, které je nutné řádně odstranit. Předtím je potřeba kachle složitě rozebrat a přesně označit, aby přišly na stejné místo. Zvyšuje se tím zbytečně cena za práci. Vyplatí se spíš pořídit si kamna nová.

Z celkové sumy vyjde krbová vložka na 20 %, kachle na 30 % a práce na 50 procent.



Populární krbová kamna

Krbová kamna jsou vlastně spojením krbu a klasických kamen, která se dnes stala oblíbeným estetickým i funkčním prvkem interiéru. Vyrábějí se z litiny, ale na jejich dekorování se používá ocel, kámen i keramika.

Krbová kamna jsou opatřena skleněnými dvířky, kterými můžeme pozorovat plápolající oheň. Jejich tepelná účinnost se pohybuje od 40 do 80 %. Podobně jako u teplovzdušných kamen se i zde produkuje teplo konvekční (založené na cirkulaci vzduchu).

Krbová kamna nepotřebují samostatný komín, stačí průduch určený pro další kamna (mimo olejové nebo plynové vytápění).

Ohniště krbových kamen je vybavené roštem a popelníkem, kde se spaluje dřevo a dřevěné brikety.

V případě, že v kamnech chceme spalovat uhelné brikety, musí být kamna vybavena roštovým košem a roštovou pánví.

K dostání jsou i krbová kamna s plynovou vložkou.



Teplovzdušné krbové systémy

Za klasický teplovzdušný systém považujeme krbové vložky doplněné teplovzdušnými rozvody. Tento systém pracuje tak, že přes keramické sklo krbové vložky propouští do místnosti tzv. sálavé teplo. Další - akumulační - teplo se hromadí v zásobníku a pak se mřížkou dostává zpět do místnosti. Pomocí tepelně i akusticky izolovaných rour a ventilátorů se teplo z vložky rozvádí dál do ostatních místností. Protože rozvádění tepla tímto způsobem je ztrátové, na delší vzdálenosti se používají vestavěné ventilátory.

Součástí systému je tzv. obtokové potrubí, kterým se přivádí vzduch pro případ přerušení dodávky elektřiny.

Instalace teplovzdušného systému se vyplatí v novém domě, kde se dá ušetřit až 40 % nákladů na vytápění. Ve starším objektu by byla instalace teplovzdušného systému finančně náročná.