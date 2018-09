Novinky

Dřevěné žaluzie dodají klasickému interiéru příjemnou atmosféru. Přírodní materiály jsou dnes zpracovávány podle nejnovějších trendů, a tak nemusíte mít strach, že by se vám žaluzie zlomila nebo nějak poškodila.

.: Detail dřevěných žaluzií.foto: Voïvo Wood



Moderní žaluzie jsou chráněny speciálním pryskyřicovým lakem proti poškození vlhkostí, proti vzniku tzv. „mokrých map“.

A z jakého dřeva se tyto žaluzie vyrábějí?

Na výběr máte z různých odstínů hnědé, světle hnědou barvu mají žaluzie z americké lípy, okrovou barvu zase žaluzie z bambusu nebo z exotického raminu.

.: Dřevěné žaluzie úžasně ladí s ostatními doplňky v bytě.foto: stínící systémy lama

Tmavě hnědé jsou teakové žaluzie, ty jsou velmi odolné, ale také velmi drahé. Teak je ale odolný proti slunci i proti vodě a krom toho také proti škůdcům.

.: Ladit byt do teplé slunečné béžové barvy je velmi příjemné pro psychiku.foto: stínící technika Univers



Levnější variantou jsou žaluzie z borovice, ty jsou levnější a je možné je nabarvit na odstín, který bude přesně ladit s ostatními doplňky ve vašem bytě.

Proč pořídit dřevěným žaluziím ochranný krém

Pořídit žaluziím ochranný nátěr rozhodně není od věci. Proč? Protože dřevěné žaluzie jsou vystaveny přímému slunečnímu záření a kdyby tento nátěr neměly, tak by postupem doby bledly.

.: Tyto žaluzie jsou vyrobeny z bambusu a jsou velmi lehké.foto: firma BEMATECH

Žaluzie se hodí prakticky do každého okna, kam se nevejdou ty vertikální, tam půjdou horizontální a naopak.

.: Tmavě hnědé žaluzie ladí s provedením nábytku. Plastové žaluzie by se sem určitě nehodily.foto: firma BEMATECH

Jejich instalace se provádí přes okenní výklenek, na okenní rám, přes okenní otvor (na stěnu) nebo do okenního otvoru (na strop). Šikovný domácí kutil to zvládne svépomocí.