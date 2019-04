fra, Novinky

Alex Choi je youtuber a vydělává asi hodně, když si pořídil Lamborghini Huracán LP610-4. Jenže s takovým autem se těžko překonávají i prahy na silnicích, natož s ním vyjet třeba do terénu, a tak si tenhle mladík vymyslel, že zvýší sledovanost svého youtuberského kanálu tím, že auto přestaví.

A ne obyčejně, že by nalepil pár nálepek, přidal mohutné křídlo a pak poskakoval kolem, jak je strašně cool. Jeho verze je kompletní přestavba, kdy karoserii nahradily ocelové trubky.

Vznikl tak prostorový rám, který nese vše, co je normálně dole pod karoserií. Z ní zbyla jen střecha a dveře. Všechno ostatní je buď holé, nebo zakryté jen plastovými nouzovými díly.

Jenže ani to nestačilo. Původní motor V10 před zadní nápravou dostal svazek dvou turbodmychadel s ohromnými výfuky. Jaký je výkon, není přesně známo. Pravděpodobně to Alex Choi zanedlouho vyzkouší někde na brzdě. Předpokládáme, že přes tisíc koní by to mělo být určitě.

Auto s názvem Unicorn V3 se teď může prohánět klidně americkou pouští a jen tak mu něco neublíží. Tedy pokud náhodou někde nevyletí kámen a neodstřelí třeba sání umístěné na zadním sloupku.

Zajímavé na voze je to, že americké zákony jsou tak ohebné, že i tohle monstrum má značky, takže klidně může jezdit i po silnicích.