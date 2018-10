fra, Novinky

Zájemců o Rolls-Royce Cullinan je po světě jistě dost. Prodloužená verze si pak také jistě najde pár majitelů z řad bohatých arabských ropných magnátů. Klassen tak má určitě svým vozem o produkci na pár dalších let postaráno. Je to navíc vůbec první přestavba auta, které se ještě ani pořádně nedostalo v sériové verzi k zákazníkům.

Firma roztáhla rozvor na 4311 mm a délku na 6357 mm (původně 3295 a 6341 mm), což znamená, že standardní parkovací místo tohle auto určitě nevyužije. Aby se vůbec mohlo ve městě pohybovat, zcela určitě se bude hodit systém natáčení zadní nápravy.

Toto auto se už do terénu nepodívá.

Opravdu pořádná změna potkala i velké luxusní SUV od Rolls-Royce.

Uvnitř firma nabízí kompletní přepracování infotainmentu, který lze kompletně nastavit na ovládání pomocí iPhonu. Je v tom zahrnuto wi-fi připojení, video nebo špičkový audiosystém Bang & Olufsen.

Ale to není vše. Klassen nabízí možnost auto i pancéřovat, a to do kategorie balistické ochrany B6 nebo B7. Samozřejmě, že v tom případě se výrazně zvedne hmotnost vozu, ale dvanáctiválec o objemu 6,75 litru by to zvládnout měl.

Zájemci by si měli připravit minimálně 46 miliónů korun. Ovšem to je jen za základní provedení bez pancéřování.