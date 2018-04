maž, Novinky

Porsche a Brouk mají společný technický základ i některé designové prvky, a třeba podle Jeremyho Clarksona je 911 jen rozšlápnutou verzí klasického modelu Beetle. Německá firma Memminger představila zatím pouze digitální studii, která oba ikonické modely spojuje. Vzhledem jde o klasický Beetle neboli Volkswagen Typ 1, motor je ovšem umístěn nikoliv vzadu, nýbrž hned za sedačkami, a tedy uprostřed.

Proti originálu z konce čtyřicátých let je nový model o trochu delší, s rozvorem prodlouženým na 2 444 mm (z původních 2 420 mm). Hmotnost by se podle tvůrců měla vejít do velmi zajímavých 800 kilogramů. Zajímavostí je, že brzdy pocházejí z prvních Porsche 911. Kola mají průměr osmnáct palců, převodovka je výhradně manuální, pětistupňová.

Memminger Roadster 2.7 (2018)

FOTO: Memminger

Vzduchem chlazený čtyřválec o objemu 2717 ccm nabídne nejvyšší výkon 155 kW (210 k) a točivý moment 247 Nm. Což není nikterak přehnané a v dnešní době, kdy sportovní auta běžně mají 500 i více koní, velice osvěžující. Nepochybujeme totiž o tom, že tohle lehké sportovní auto s motorem uprostřed a poháněnou zadní nápravou by jezdilo skvěle. A další dobrá zpráva: uvnitř nenajdete žádný displej, nic takového, jen klasický analogový rychloměr a otáčkoměr.

Firma nyní sonduje zájem zákazníků – pokud by byl dostatečný, za blíže nespecifikovanou sumu by ráda vytvořila nejvýše 20 kusů výše popsaného modelu. Bylo by škoda, kdyby nakonec zůstalo jen u digitálních fotografií, co říkáte?

