Jistě si pamatujete, že na autosalonu v Ženevě představil Jaguar svůj první čitý elektromobil – Jaguar I-Pace.

Nebude poslední. Jaguar už dávno oznámil, že těch elektromobilů bude víc. Dokonce pro ně vyvinul i speciální podvozkovou část. Jenže je tu i divize SVO, která jednak staví auta na zakázku pro bohaté a také připravuje speciální výkonné verze SVR. A právě tyhle výkonné verze budou mít i elektromobily.

John Edwards, šéf SVO, se vyjádřil v rozhovoru pro australský server Motoring, že tohle je teď na pořadu dne. „Je to totálně jiná liga, ale já stále hledám nové výzvy a moji lidé milují řešit problémy. Pravidla silných aut na tradičním trhu (se spalovacími motory. pozn. red.) jsou už určena. V elektrických vozech žádná pravidla nejsou, a tak to chceme být my, kdo tyto principy ustanoví,“ řekl Edwards.

Jaguar I-Pace eTrophy SV

FOTO: Jaguar

A že je to jen hudba budoucnosti? Tak to jste na autosalonu v Ženevě nebo ve zprávách nezachytili blankytně modrý Jaguar I-Pace, který je speciálem na okruhy. Dvacet závodních aut bude soutěžit na deseti různých okruzích světa v seriálu Jaguar I-Pace eTrophy SV. Navíc teď připravuje Jaguar jeden vůz i na speciální závody Formule E pod hlavičkou závodního týmu Panasonic Jaguar Racing. Samozřejmě že všechno je dílem divize SVO.

Zbývá otázka, jak často bude SVR model elektrický. Letos, příští rok i v roce 2020 má být představen jeden model s označením SVR.