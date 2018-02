Jistě jste někdy přemýšleli nad tím, jaký je princip SUV. Zkratka znamená „sportovně-užitkové vozidlo”, SUV by tedy měla být velká a měla by mít nějakou užitnou hodnotu. A protože se vyvinula z terénních aut, měla by také zvládnout něco v terénu. K tomu je nutná větší světlá výška.

Zvykli jsme si také používat označení „crossover” pro auta, která jsou vyšší než hatchbacky či kombíky, ale nechce se nám je označit jako SUV, protože jsou příliš malá. Ať podle vás Audi Q5 zapadá do kterékoli z těchto dvou kategorií, světlou výšku má dost velkou na to, abyste mimo asfalt něco zvládli.

Než se do SQ5 pustili u ABT, mohli jste se s ním vydat i mimo asfalt.

FOTO: ABT Sportsline

A pak přišel na scénu německý tuner ABT Sportsline, specialista na čtyři největší značky koncernu Volkswagen. Vzal si do parády nové Audi SQ5, jehož vidlicový šestiválec v původním stavu dává 354 koní a 500 Nm, tedy ne zrovna málo.

Po úpravě u ABT, která byla podle dostupných informací z většiny elektronická, máte pod pravou nohou 426 koní a 550 Nm. To je zlepšení o 72 koní a 50 newtonmetrů, ovšem jak se změna projevila na číslech zrychlení a maximálky, tuner nezveřejnil.

Sériová SQ5 má v zadním nárazníku falešné koncovky výfuku. Proč, ví snad jen vývojáři Audi. Pro ty, kteří takové řešení vnímají jako podfuk, nabízí ABT řešení, které si můžete prohlédnout na fotkách - čtyři černé koncovky výfuku o průměru adekvátním síle pod kapotou.

Motor má 72 koní navíc oproti sérii.

FOTO: ABT Sportsline

Vizuální změny zahrnují také nové nárazníky, nástavce prahů a rozšíření blatníků. Pod nimi vidíme kola, která mohou mít průměr až 22 palců „pro vytvoření ještě větší odlišnosti od sériových kusů”, vysvětluje Hans-Jürgen Abt z firmy, která úpravy provedla.

To hlavní, co člověka na upravené SQ5 zaujme, je, jak blízko sedí u země. Snížení pomocí nových tlumičů a pružin je o 35-60 mm, podle toho, jak si zákazník vybere. „Pomáhá vzhledu i ovladatelnosti,” říká tisková zpráva.

Chápeme ideu „sportovního SUV”, tedy auta, se kterým si užijete zábavu v zatáčkách, a zároveň vás v zimě nezastaví trocha sněhu či absence asfaltu někde uprostřed Rumunska. Jenže právě proto sportovní SUV existují - aby se s nimi nemuselo jezdit jen po asfaltu.

Koncovky výfuků jsou pravé, žádná faleš jako u sériové SQ5.

FOTO: ABT Sportsline

Ohromné snížení dělá z SQ5 v podstatě hatchback. Praktičnost karoserie samotné zůstává prakticky beze změn, ale volnost, kterou člověku auto s vyšším podvozkem poskytuje, je ta tam. To si rovnou můžete koupit třeba RS4 Avant.