Oficiálně se paket jmenuje Yenko/SC Supercharged Stage II Camaro a skutečně je v nabídce prodejců Chevroletu, pochází od skupiny Special Vehicle Engineering.

Základní motor o objemu 6,2 litru z Camara SS s výkonem 339 kW (455 koní) a točivým momentem 617 Nm prodělal kompletní přestavbu. Zůstal hliníkový blok, který ovšem v sobě nese novou kovanou hřídel, ojnice, kované písty i novou hlavu válců z verze LT4. Samozřejmě přibylo pořádné přeplňování a nerezové výfuky.

2018 1000HP Stage2 Yenko Camaro delivered! This 1000HP Yenko is done in Nightfall Grey with Matte Red Graphics. Enjoy the music! #SVE_CARS #YenkoSC #Camaro #Chevrolet @TeamChevy pic.twitter.com/pjEpUxLYMK