Sedan XE může mít nejvýše 380 koní. To platilo až doposud, protože Jaguar nyní přichází s extrémním provedením SV Project 8. To dostane kompresorem posílený pětilitrový osmiválec (jinak do XE může přijít nejvýše šestiválec) a výkon dosáhne rovných 600 koní (441 kW).

Ve světové premiéře se nový jaguar ukáže v červnu na slavném Festivalu rychlosti v britském Goodwoodu v pátek 30. června.

Jaguar zatím k modelu XE SV Project 8 nesdělil konkrétní čísla kromě výše uvedené hodnoty největšího výkonu. Zrychlení na 100 km/h, hmotnost nebo nejvyšší rychlost, která určitě překročí bájnou „třístovku”, budeme znát dva dny před světovou premiérou. A jisté je už nyní, že tenhle konkurent pro BMW M3 nebo Mercedes-Benz C 63 AMG rozhodně pomalý nebude.

Jaguar XE SV Project 8

FOTO: Jaguar

