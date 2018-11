Petr Kološ

Přestože jsme v kategorii dostupných strojů, budete na testovaném stroji hledat nedostatky ve zpracování jen velmi obtížně. Zamrzí leda obyčejné, nepolohovatelné páčky brzd. V této třídě sice nejde o nic výjimečného, ovšem nemohla by právě Honda, největší výrobce motocyklů, přinést do segmentu nový standard?

Od prvního pohledu je také jasné, že se spolujezdcem se tu příliš nepočítá. Bude sedět vysoko, navíc na sedle, které připomíná prkno, a ani místa není nazbyt. A pak je tu ještě neestetický držák registrační značky. Jakkoliv kazí proporce, bez něj by motocykl neprošel homologací.

Honda CB300R

FOTO: Petr Kološ

V nabídce modelu CB300R jsou tři barvy. Kromě červené je k dispozici ještě černé a stříbrné provedení. Lakování se bohužel omezuje jen na nádrž. Zbytek stroje, včetně kol, zůstává vždy identický. Třeba Yamaha umí být barevně odvážnější. Navíc u modelu MT-03 nabízí víc výkonu (42 koní) a netradiční, protože dvouválcový agregát o objemu 321 ccm.

Stačí mu jeden válec



Motor testované Hondy, jak je v této kubatuře obvyklé, si vystačí s jedním válcem. Jeho objem je 286 ccm. Výkonem 31 koní se ve své kategorii řadí mezi nejslabší. Vibrace, pro jednoválcové stroje typické, zaznamenáte především v nízkých otáčkách. Z těch se také testovaný stroj rozbíhal méně ochotně než například nedávno testované BMW G 310R. [celá zpráva]

Honda CB300R

FOTO: Petr Kološ

Honda CB300R

FOTO: Petr Kološ

Řazení šestistupňové převodovky je příkladně přesné a rychlé. Škoda že výrobce rezignoval na stále běžnější ukazatel zařazené rychlosti. U motorky, kde se řadí prakticky pořád, protože jezdec chce mít k dispozici co nejvíc ze svých 31 statečných koní, by se ukazatel zařazené rychlosti nejspíš opravdu hodil. Místo něj na jezdce poblikává trochu marná kontrolka, která poradí, že už opravdu přišel čas řadit – kdyby to jezdec podle hluku vytočeného motoru nebyl schopen poznat sám.

Ledkový průkopník



K permanentnímu burcování veškerého výkonu vybízí Honda CB300R i svým agilním podvozkem. Je pohodlný, jistý a zatáčí velmi radostně. Pochválit se dá i přirozená řidičská pozice. S místem pro spolujezdce je to naopak horší. Výrobce s jízdou ve dvou zrovna nepočítal.

Honda CB300R

FOTO: Petr Kološ

Sedlo je krátké, tvrdé, a stupačky vysoko. Z druhé strany, kupovat motorku pro jízdu ve dvou, notabene v kubatuře 300 ccm, se příliš rozumné nezdá. Pokud by to přece jen pro někoho důležité kritérium bylo, velmi pravděpodobně se u něj Honda CB300R do užšího výběru nedostane. Konkurence totiž umí v tomto směru nabídnout víc.

Co Honda zachytila rychleji, a podle všeho lépe než ostatní masoví výrobci, je nástup LED osvětlení. Patří k jeho průkopníkům. Snadněji než jiní naláká motorkáře, kteří chtějí mít moderně vypadající stroj klasických tvarů. U Hondy svůj designový směr nazvali „Neo Sports Café“. Kromě testovaného modelu CB300R je v nabídce ještě stroj s motorem 125 ccm a 1000 ccm. [celá zpráva]

Honda CB300R je povedený stroj zavedeného výrobce. Do kategorie dostupných motocyklů, které jsou ze své podstaty zaměřeny spíš na mladé jezdce, přináší klasické tvary. Kromě těch, kteří je i v raném věku považují za módní, může japonský výrobce poměrně snadno oslovit i takové, co se mezi mladé už řadit nemohou. A to je od největšího světového výrobce motocyklů docela lišácký kousek.