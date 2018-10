Petr Kološ

Jakkoliv dovozce u testovaného stroje nakonfiguroval slušnou porci příplatkové výbavy za cca 100 000 korun, čelní štít zůstal standardní. Kdybychom se drželi prospektu výrobce, který láká na cestování, a chtěli se skutečně vydat na delší výlet, to znamená po dálnici a vyšší rychlostí, větší plexi by přišlo rozhodně vhod. Klidně by mohlo být součástí základní výbavy nebo alespoň některého z mnoha už aplikovaných příplatkových balíčků. V této cenové úrovni také překvapí jen „obyčejná“, tedy nenastavitelná přední vidlice.

Ti, kdo by se těšili, jak jim nudné dálniční úseky za řídítky F 750GS rychle utečou, musí počítat s tím, že motorka nabízí 78 koní. V praxi to znamená, že zhruba od cca 150 km/h ztrácí dech. Plně obsazená (s kufry a spolujezdkyní) je dýchavičná ještě o něco dřív. V takovém případě je samozřejmě nutné navíc počítat se zvýšenou spotřebou. S ohledem na nádrž o objemu 15 litrů je vhodné plánovat tankovací pauzy každých cca 200 kilometrů.

BMW F 750 GS

FOTO: Petr Kološ

Dvouválec má hutný zvuk



Znalí cestovatelé samozřejmě katalogovým proklamacím výrobce jen tak nepodlehnou, díky zkušenostem si jistě snadno vyberou model právě podle svých preferencí. A běžnou letní cestu na dovolenou k moři nebo do Alp BMW F 750 GS zvládne snadno. S ohledem na zmíněný výkon motoru alespoň nebude řidičovo pokušení překračovat dálniční limity příliš silné. A monotónní jízdu si bezpečně předělí každých cca 100 minut zastávkou na pumpě.

BMW F 750 GS

FOTO: Petr Kološ

Dvouválec o objemu 853 ccm vyrábí pro BMW čínský Loncin. Agregát je vybavený klikovou hřídelí s čepy předsazenými o 90° a s intervaly zapalování 270°. Nežádoucí vibrace mají řešit hned dva vyvažovací hřídele. Běžný řadový dvouválec by se tak svým charakterem měl přiblížit „noblesnímu“ vidlicového motoru. Spokojme se s tím, že čínské srdce vypadá zvenčí hezky, běží klidně, reaguje ochotně a koncovka stroje nabízí solidní, hutný zvuk.

Ne všechno ovšem výrobci vyšlo podle plánů, což naznačuje velká svolávací akce z června 2018. BMW při ní některé ze stažených strojů dokonce ani neopravovalo, kvůli výrobní vadě motoru je zákazníkům rovnou měnilo za nové.

BMW F 750 GS

FOTO: Petr Kološ

Znalci modelové řady F si nemohou nevšimnout, že výfuk je nově na pravé straně motorky. BMW tím chce lépe chránit jezdce před případným popálením. Další výraznou změnou modelu je přesunutí nádrže z prostoru pod sedlem na tradiční místo nad motor. O objemu a cestovatelských souvislostech už řeč byla. Ti, kdo mají terénní ambice, mohou negativně vnímat posunutí těžiště.

Součástí příplatkové výbavy testovaného stroje byl mimo jiné i velký TFT displej, přes který se ovládaly všechny systémy motocyklu. Nabízí jasné barvy, adekvátní reakce i intuitivní ovládání. Součástí může být i propojení s mobilním telefonem, a tedy i třeba případný poslech hudby přímo v helmě. TFT displej, stejně jako kompletní LED osvětlení, se u testovaného BMW F750GS výrazně podílelo na výsledném dojmu prémiového stroje. Bezvadné dílenské zpracování je v této kategorii samozřejmostí.

Skvělý podvozek



Nejzásadnější podíl na výsledném dojmu z motorky měl nakonec adaptivní podvozek. Jeho nastavení můžete buď upravovat přes otočný ovladač na levé rukojeti, nebo ho necháte pracovat podle připravených algoritmů. Podvozek fungoval velmi dobře, a to i v případě, kdy část elektronického ovládání vypověděla službu. U testovaného stroje se to stalo v okamžiku, kdy se v nádrži objevilo palivo „na dojetí“ – tedy cca rezerva 3,5 litru. V tom okamžiku všechny ovladače levé rukojeti „oněměly“. Dotankování paliva elektronický problém vyřešilo.

BMW F 750 GS

FOTO: Petr Kološ

Segment „Adventure“, ve kterém se BMW s modelem F 750 GS pohybuje, je mimořádně konkurenční a bezchybně fungující motocykl je tu očekáváným standardem. Případného zájemce může o koupi přesvědčit třeba široká možnost individualizace, značnou roli bude bezesporu hrát i velmi dobré renomé značky. Jestli se výroba motorů v Číně německé značce vyplatí i z dlouhodobého hlediska, se ukáže až za delší dobu. Rizika zatím do značné míry kryje výrobní záruka, jenže pověst značky samozřejmě nezávisí jen na těch, kdo si motorku pořídí novou.