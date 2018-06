Martin Žemlička, Novinky

Toyota GT86 Black Touch nemusí být jenom černá, jak napovídá její název. Naopak - dostupná je hned se šesti barvami karoserie. My jsme vyzkoušeli šedou. Černou tady ale najdete - standardní GT86 nemá černá zpětná zrcátka ani černý zadní spoiler. Pozorné oko si dále všimne specifických 17palcových litých kol, rovněž lakovaných černou barvou.

Kromě toho, že tohle kupé má samozřejmě pohon zadních kol, je třeba připomenout nízké těžiště – 475 mm. Motor s protiběžnými písty je umístěn co nejníže a současně co nejvíce vzadu, rozložení hmotnosti mezi přední a zadní nápravu má tak blízko ideálu – konkrétně je to 53:47.

Toyota GT86 Black Touch

Nové tlumiče a brzdy Brembo



Verze Black Touch dostala dvě vylepšení, která zlepšují jízdní vlastnosti. Pro nějaké hmatatelné důkazy by ale bylo nutné s oběma verzemi jezdit několik hodin ve stejný den na té samé silnici. Jde o brzdy Brembo s červenými třmeny (velikost je ale stejná jako u těch z druhého výbavového stupně Executive) a tlumiče Sachs.

Dvousetkoňový atmosférický dvoulitr typu boxer zůstal zachován, stejně jako manuální převodovka ze Subaru WRX STI (na výběr je i automat, ten ale vzhledem k charakteru vozu jednoznačně nelze doporučit, to by byla svatokrádež). Udávané zrychlení na 100 km/h i nejvyšší rychlost jsou stejné jako u základní verze.

Toyota GT86 Black Touch

Soukání dovnitř není úplně jednoduché, ale skvělá pozice za volantem za tu trochu námahy rozhodně stojí. Sedí se sportovně nízko, sedačky nemají přehnané boční vedení, ale v zatáčce tělo skvěle podrží. Díky svému tvaru a přiměřené tvrdosti výplně jsou pohodlné.

Do ruky perfektně padne i malý volant, který už ovšem není prost nejrůznějších ovladačů typu ovládání hlasitosti rádia a podobně, jako u prvních verzí. Je to detail, i tak je to škoda, ve sportovním autě tlačítka na volantu nechcete. A trojí bliknutí nemá ani tato verze, ostatně v kokpitu najdete plno staromódních věcí - od digitálních hodin jak z osmdesátých let po otevírání víčka nádrže tlačítkem. Zadní sedačky jsou zcela nepoužitelné pro dospělé a velice nepoužitelné pro děti.

Toyota GT86 Black Touch - zadní spoiler je černý

Toyota GT86 Black Touch - brzdy Brembo

Hmatatelná lehkost



Lehkost je vysloveně hmatatelná, stejně jako neutrální chování při průjezdu zatáčkou nebo směrová stabilita při rychlé jízdě na rovinkách. Podvozek by rozhodně snesl o desítky koní větší výkon, napsali jsem už v roce 2012 v recenzi nazvané Velmi snesitelná lehkost ježdění. [celá zpráva]

A platí to i nyní, samozřejmě. Tohle není o číslech nebo absolutní rychlosti na rovinkách. Kouzlo GT86 (a BRZ) je v tom, že cítíte zadní poháněnou nápravu, celkovou lehkost, přetáčivý charakter, nízké těžiště a citlivé řízení. Motor točíte do 7500 otáček a sledujete, jak vám servíruje výkon s úžasnou gradací - tohle je motor bez turba.

Toyota GT86 Black Touch

Nesmí vám vadit, že na rovince vás sfoukne Octavia RS a pak je tohle japonské kupé úžasný stroj. Není bez chyb a opravdu by mohla mít o pár desítek koní větší výkon, ale za ty peníze to je pořád dobrá koupě. Základní cena činí 819 900 korun (výbava Sport), za tu s komfortní výbavou a sedmnáctipalcovými disky dáte o rovných sto tisíc více. Popisovaný Black Touch je o 70 tisíc korun dražší.