Petr Kološ

V křižovatce si dáte nohy nahoru a ostatní koukají: „Kdy se ten artista s mastodontem svalí na stranu?“ Jenže on stojí rovně. Před křižovatkou si totiž tlačítkem u pravého palce zamknul přední vidlici, a díky tomu nemusí držet balanc nohama. Hned po rozjezdu systém vše automaticky a spolehlivě odemkne, takže se MP3 zase řídí jako motorka – tedy náklony jezdce.

Dvě kola vpředu nejsou jen o frajeřinkách na křižovatce – měla by znamenat i vyšší jistotu v zatáčkách a při brzdění. Proti tomu je tu ale (cca o 50 kg) vyšší hmotnost a s tím spojené setrvačné síly.

Piaggio MP3 500 LT ABS - tlačítko zamykání přední vidlice

FOTO: Petr Kološ

Piaggiu se podařilo MP3 s motorem o objemu 500 ccm homologovat tak, aby na něj mohli sednout i tací, kteří mají „řidičák jen na auto“. Důvodem, proč takovým jezdcům nestačí obyčejná stopětadvacítka, může být cestování po dálnici. Nemějte ale přehnaná očekávání.

U nás rarita, na Západě běžné



Tříkolka MP3 samozřejmě nabídne víc pohodlí a jistoty než skútr s motorem 125 ccm, jenže zároveň její limity přichází dřív, než se na první pohled může zdát. Jízda maximálkou (142 km/h) je také vykoupená vysokou spotřebou (cca 6,5 l/100km). Jednostopé maxiskútry jsou na dálnici lepší.

Zatímco u nás jsou MP3 kvůli vyšší pořizovací ceně (250 000 Kč) spíš vzácností, na západě se prodávají skvěle. Třeba ve Francii 8000 ks za rok. A tak není divu, že Piaggio, které tento segment založilo v roce 2006, v něm už dávno není samo. Tříkolku můžete pořídit i od Švýcarů (Quadro) nebo Francouzů (Peugeot).

Piaggio MP3 500 LT ABS

FOTO: Petr Kološ

Piaggio MP3 500 LT ABS

FOTO: Petr Kološ

Z japonských výrobců do segmentu vstoupila Yamaha, fandové čekají i Hondu a Kawasaki. Koncepty už představily obě značky. Zdá se, že s tříkolkami se budeme na silnicích potkávat stále častěji. Dokonce už nepůjde jen o dopravní prostředky do města, ale prý budou skvělé i na sportovní jízdu.

Z konkurence mohou těžit zákazníci Piaggia. MP3 je prodejním etalonem své kategorie, ovšem v cenové hladině, ve které se pohybujeme, by mohl být samozřejmostí například bezklíčový přístup. A na změně polohy čelního štítu by nemuselo být nutné používat nářadí. Zbytečně levným řešením je i neuzamykatelná horní přihrádka, kam si jezdec odkládá třeba mobilní telefon. Vhodným doplňkem v této cenové, hmotnostní i zákaznické kategorii by mohla být zpátečka.

Vyšší hmotnost



Jízdní vlastnosti stroje odpovídají očekávání. Vyšší hmotnost (280 kg) se projevuje při zrychlení a následně i spotřebě. Dodejme, že od modelového roku 2018 (dostupné od 07/2018) nabídne MP3 vyšší výkon. Místo 38 koní (verze 500ccm 2017) jich bude v jednoválci k dispozici 41. Ti, kdo mají zkušenosti v jedné stopě, si na (zpomalené) reakce tříkolového stroje zvykají paradoxně déle než ti, kdo na motorce nikdy nejezdili.

Piaggio MP3 500 LT ABS

FOTO: Petr Kološ

Piaggio MP3 500 LT ABS

FOTO: Petr Kološ

Dvě kola vpředu sice nabídnou jistotu na povrchu s horší adhezí, a to zejména při brzdění, ovšem dvě kola zároveň znamenají i vyšší pravděpodobnost, že se nebudete umět vyhnout nerovnostem. S ohledem na stav silnic se pak zdá, že za řídítky tohoto stroje trefujete díry častěji, než kdybyste jeli na motorce. MP3 je pohodlná, ale ne mrštná. Z dvou nabízených verzí se rozhodně vyplatí sáhnout po „Sport“, a to především pro lepší brzdy.

Z obchodnického hlediska je třeba vzdát hold Piaggiu, kterému se s tříkolkami podařilo založit nový a evidentně perspektivní segment. MP3 se prodávají tak dobře, že dokonce kanibalizovaly maxiskútry i ve vlastní stáji.