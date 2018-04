Martin Žemlička, Novinky

Nové řadě 5 jsme se již podrobně věnovali, a to jak v případě karosářské verze sedan, tak praktičtějšího kombi. Následující řádky proto popisují to, co jsme zatím nemohli okusit - vrcholnou dieselovou verzi s obchodním označením M550d xDrive. Třílitrový motor je v tomto případě přeplňován hned čtyřmi turbodmychadly, nabízí výkon 294 kW (400 koní) a maximální točivý moment 760 Nm. Jak je na tom s dynamikou a se spotřebou, jsme týden zkoumali na českých silnicích.

Reakce na sešlápnutí plynu jsou velmi přirozené, těžko byste poznali, že pod kapotou není třeba osmiválec s jedním turbodmychadlem. Současný třílitrový šestiválec vychází z minulé evoluce se třemi turbodmychadly, proti ní je ale nový motor nepatrně výkonnější (19 koní a 20 Nm).

Video

Zrychlení BMW M550d xDrive

Zdroj: Novinky.cz

Řízný není, velice silný nepochybně

Samozřejmě nečekejte říznost benzínových motorů, ani jejich využitelný rozsah otáček. V případe 550d si neužijete motor vytočený přes pět tisíc (červené pole mimochodem začíná při 5500 otáčkách). Zátah už těsně nad volnoběhem, kdy do hry vstupují malá turbodmychadla, je velice působivý, když pak nastoupí ta „velká” (vysokotlaká) a na všechna čtyři kola putuje 760 newtonmetrů, je to kalup větší, než když startuje dopravní letadlo.

A když jsme u těch letadel: na ranveji jsme naměřili zrychlení 0-250 km/h za 35 sekund. To je na dieselové kombi špičková hodnota. Při měření pružného zrychlení 80-120 km/h (kickdown) nám displej zařízení ukázal hodnotu 1,99 sekundy (dle GPS). To je rovněž fantastická hodnota. V tachometrových 260 km/h (4500 na sedmičku) další rozlet vozu jemně zabrzdí elektronický omezovač.

BMW M550d xDrive Touring

BMW M550d xDrive Touring

Osmistupňová automatická převodovka je s motorem perfektně sladěna. Při plném kalupu drží převodovka mezi 3500-4500 otáčkami, a pokud má váš spolujezdec slabší žaludek, bude si na prudkost akcelerace stěžovat. Motor je jednoznačně předimenzovaný, všude mimo Německo a některé úseky v Austrálii bez rychlostního limitu je to přesně ten typ auta, kdy je velmi těžké vejít se do zákonem stanovených předpisů. Při 160 km/h si totiž motor jen tak zlehka ševelí a točí lehce nad dva tisíce otáček.

Klidně za 6,5 litru



Spotřeba paliva? Při plném kalupu přes dvacet litrů (a víc se vám ani neukáže), normální jízda ale dovede spotřebu srazit bezpečně pod deset litrů nafty, dlouhodobě není problém jezdit za osm a při ekojízdě mimo město - když se trochu budete snažit - klidně za 6,5 litru na sto ujetých kilometrů. Porovnatelně výkonný benzínový motor bude vždy o dva tři litry žíznivější.

BMW M550d xDrive Touring

Vrcholný dieselový šestiválec jsme porovnali s provedením 530d (rovněž Touring) - jedno turbodmychadlo a výkon 195 kW (265 k) a 620 Nm (2000-2500 otáček). Rozdíl ve výkonu není malý, při porovnání do 100 km/h jedou obě verze totožně, pak se začne projevovat větší síla čtyřturbového motoru.

Když v 530d jedete 100 km/h, má 550d na rychloměru 110, ve 140 km/h už je rozdíl 20 km/h a ten trvá i v rychlosti 200 km/h, kdy 550d jede 220 km/h. Když se silnější verze dotýká omezovače, slabší verze jede 240 km/h. Rozdíl je znatelný, ale nikoliv značný.

Video

Porovnání zrychlení BMW M550d a 530d (obě verze kombi)

A tím se dostáváme k resumé. Osobně považuji už základní třílitrový šestiválec za špičkový motor, který dovede nenuceně zrychlovat, nabízí dost síly i kultivovanosti. Čtyřturbová verze je jednoduše rychlejší, naprosté většině zájemců, kteří se rozhodují mezi těmito dvěma motorizacemi, by podle mého skromného názoru měla stačit 530d.

Je vynikající, ovšem kdyby neexistovalo 400koňové dieselové monstrum, byla vrcholem právě ona, respektive provedení 540d (235kW/320 k). Což je o důvod víc, proč být za 550d rád.