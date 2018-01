Čtyřicet vozů Impreza. Přesně tolik jich letos plánuje prodat tuzemské zastoupení. To je číslo, které v případě octavie Škoda „doma” prodá za pár hodin. A to je první kouzlo tohoto japonského stroje: na silnicích jich moc nejezdí, takže si můžete říkat, že nemáte tuctové auto jako každý druhý.

To by samo o sobě ale možná nestačilo. Jenže pátá generace imprezy jezdí senzačně, s větším nadšením a zapojením do děje, než je tomu u mainstreamových značek. Během jízdy cítíte, jak tuhou karoserii má. Podvědomě víte, že bude mít výborné rozložení hmotnosti i nízko položené těžiště.

Symptomatické jako číslo 68 pro hokejistu Jaromíra Jágra je pro Subaru pohon všech kol, který se dodává v několika variantách. Modely s převodovkou CVT obecně využívají vícelamelovou spojku. Znamená to jediné: na sněhu i mokru je auto jistější.

Novou platformu má impreza první

Impreza je postavena na nové platformě SGP, která přináší o 5 mm nižší těžiště a zejména o 70 procent větší tuhost karoserie. A to v praxi bezpečně poznáte. Přesné řízení s dobrou odezvou, malé náklony, podvozek naladěný co nejvíce neutrálně, jeho okamžitá reakce na pohyby volantem i velice tuhá karoserie zaručují, že řídit tohle auto vás bude bavit.

V normálních rychlostech se chová jako běžný hatchback, příjemný i pro méně nadšené řidiče. Rozdíl poznáte ve vyšších rychlostech. Impreza je vlastně navenek úplně obyčejné rodinné auto s tichým a komfortním podvozkem; na technické trati ovšem potrápí i auta s nejrůznějšími RS znáčky.

Přestože stabilizace není zcela vypínatelná a přibyl otravný systém start/stop, je i nová impreza autem ze staré školy a přesně tím modelem, kvůli kterému si lidé kupují Subaru.

Jenže je tady jeden problém, a to celkem zásadní. To, že impreza nemá v nabídce diesel, mi je celkem jedno, tohle není auto na dlouhé cestování, navíc s klidnou nohou není problém jezdit za sedm litrů.

Horší je to s nabídkou převodovek. Je jediná – Lineartronic, a tedy variátorové CVT, což v autě není nikdy dobrá volba. Kdyby Subaru nabízelo dvouspojkovou převodovku, nebo přinejhorším hydrodynamickou klasiku, nebylo by tak do očí bijící, jak moc tady chybí přímo řazená převodovka.

Problém u CVT převodovek je ten, že jsou stavěné pouze na klidnou jízdu. Když po nich a motoru budete chtít dynamičtější svezení, dočkáte se velkého hluku a pár sekund bez jakéhokoli zrychlování.

A řazení páčkami pod volantem také chybí, má jej až silnější dvoulitr. Při dálniční stotřicítce točí motor 2500 otáček, při devadesátce o tisíc méně. Rychlejší jízda znamená spotřebu kolem 8,5 l/100 km, lehká noha pak mimo město a rychlostech do 120 km/h přináší příjemných sedm litrů.

Dva motory v nabídce, oba benzínové



Atmosféricky plněná benzínová šestnáctistovka s 114 koňmi a 180 newton metry nezní jako velká výhra, pravdou je, že pro běžnou jízdu motor stačí. A opět je velká škoda, že v nabídce není manuální převodovka, CVT „žere” výkon.

Impreza by mohla být řidičsky dokonalým „běžným hatchbackem”, absence přímo řazené převodovky je ale neomluvitelná. I kdyby ji chtělo jen 10 procent zákazníků, jak někdy japonská automobilka říká.

V navenek strohém interiéru je více místa než dříve. Na zadní sedačky si tak pohodlně sednou i jedinci vyšší, než je běžný průměr. Škoda jen, že se šetřilo a vzadu nejsou výdechy klimatizace. Chválíme přední sedačky, které jsou příjemně tuhé a mají dobré boční vedení.

Množství stránek několika manuálů, které vám dají k autu, je mírně řečeno nadstandardní.

Z auta je dobře vidět, nechybí ani odkládací prostory na drobnosti. K vozu stále dostanete zastaralý zubatý klíč, zavede vás to dvacet let zpátky. Nový je naopak dotykový barevný multimediální systém, naštěstí Subaru nešlo cestou „úklidu” tlačítek, takže to nejdůležitější ovládáte klasicky ovladači. Kufr je relativně mělký, nabídne 385 litrů, což je o zanedbatelných pět litrů více než u čtvrté generace.

Impreza dosáhla výborných výsledků v nárazových testech. Standardem je systém EyeSight s unikátními třemi kamerami (jsou vidět v oblasti, kde je vnitřní zpětné zrcátko). Snaží se předcházet čelním srážkám, umožňuje využívat adaptivní tempomat nebo udržování v jízdních pruzích, které jediné funguje neintuitivně, jinak je přínos pro bezpečnost posádky neoddiskutovatelný.

Impreza je autem, které rekordy v rámci Evropy trhat určitě nebude. Až na automat mu lze vyčítat spíše drobnosti. Šestnáctka pro běžné ježdění stačí, „závodníci” musí vytáhnout o 120 tisíc více a sáhnout po dvoulitru. Základní cena je vyšší, impreza je ale dobře vybavená už v nejlevnějším stupni Trend (celkem ze tří nabízených). Subaru bylo v případě většiny modelů vždy bráno jako nenápadná volba řidičských nadšenců, a to naštěstí platí pořád.