Cítím, jak pneumatiky olízly bahnité dno odhadem půlmetrové louže na tankodromu kousek od Milovic. Vteřinu trvá než najdou potřebnou trakci a v tu chvíli mi stoupne tep, protože si dovedu představit příjemnější činnosti než zůstat uprostřed bahnité louže s autem za dva milióny. Ale discovery věrno své tradici terénních automobilů mohutně zabere a nakonec vyjede jako nic. Mimochodem: brodivost činí na SUV fantastických 900 mm, automobil je dokonce vybaven měřákem, který včas upozorní na hlubší vodu.

Určitě by zvládlo ještě horší terénní nástrahy, jako ukázka toho, co dovede to celkem stačí - ostatně, když po mně později chtěl fotograf Jan Handrejch vyvěsit jedno z kol, na tankodromu se takové místo nepodařilo najít. A to zde jedno kolo do vzduchu hodí všechna SUV. Bohaté maminky parkující „disco” na obrubníku před školkou to nikdy nedocení.

Land Rover Discovery HSE Td6

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Zakulatil se, zhubl metráky váhy



Proti minulé generaci se pátá generace Discovery více zakulatila, cítíme z toho snahu zalíbit se všem a zacílit více na čínské a další asijské trhy. Nový model je více univerzální, subjektivně není tak přitažlivý jako třeba Evoque. Ale to zase na zádi nevozí hrb jako recenzované auto a není ani tak praktické. Jestli se vám Discovery líbí posuďte sami, škaredé ale určitě není. Rámový podvozek skončil v propadlišti dějin, na místo něj nastoupila samonosná konstrukce hliníkové karoserie.

Vnitřek svým béžové-hnědým provedením zabrnká na luxusní notu, zpracování je příkladné, stejně jako výběr většiny materiálů, na kterých spočinou konečky vašich prstů. Tohle je model srovnatelný s německou prémiovou konkurencí, proti ní ale nevypadá tak střídmě. Vynikající jsou skvěle tvarované a pohodlné sedačky.

Land Rover Discovery HSE Td6

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Věnec volantu je typicky tenký, ne každému to bude vyhovovat. Multimediální systém je přehledný, škoda jen, že není více intuitivní. Hodila by se rovněž rychlejší odezva, BMW či Audi je na tom v tomto směru lépe, interiér jako celek ale více okouzlí v Land Roveru Discovery, kde připomíná ještě dražší Range Rover.

Ovšem ne všechno bylo ideální, zamrzely drátky pro rozehřívání čelního okna, ty měly být nahrazeny fólií. Nebo zadní roleta: nové Discovery má všechny sedačky i zadní výsuvné plato ovládané elektricky, s roletou ale musíte manipulovat ručně. To třeba v Octavii za třetinové peníze do ní lehce cvrnknete prsty a ona sama zajede...

Land Rover Discovery HSE Td6

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Velice prostorné, místo najdete i v třetí řadě



Sedmimístná SUV obvykle kritizujeme za nedostatečný prostor ve třetí řadě sedadel. Discovery je výjimka potvrzující pravidlo - dozadu si bez problémů sedne i nadprůměrně vysoký muž a nebude strádat v oblasti hlavy (jen se podívejte, jak je karoserie vzadu tvarovaná), a před koleny je místa dost.

Pokud by nebylo, zadní sedačky lze posunout. Elektronicky nebo pomocí aplikace v mobilu, což nám přijde jako zbytečnost. Něco jako ztlumení rádia prstem kroužícím ve vzduchu jako to umí BMW. Podstatnější je, že sedačky druhé a třetí řady sklopíte do dokonalé roviny a pak není problém ve dvou lidech v autě nouzově - a celkem komfortně - přespat.

Land Rover Discovery HSE Td6

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Na výběr jsou kromě základního naftového čtyřválce pouze šestiválce; cenový rozdíl mezi čtyř- a šestiválcem je 136 tisíc, čtyřválec ale nemá redukční převodovku a vzduchové odpružení ve standardu jako šestiválec. A třebaže mezigeneračně Discovery zhublo bezmála pět set kilogramů, pořád je silnější motor lepší volbou s ohledem na stále vysokou hmotnost hodně přes 2,2 tuny.

Třílitrový naftový šestiválec je příjemným společníkem, jeho 600 Nm postačuje k příjemné dynamice a jemnému zátahu. K odhlučnění nelze mít výhrady. Zázraky při zaboření pravé nohy do podlahy v žádném případě nečekejte, třílitr musí utáhnout auto s rozměry zahradní chatky, takže Discovery Td6 je rychlejší než takový Kodiaq s dvoulitrovým TDI, ale ne o mnoho.

Výběr převodovek je snadný. Jedinou volbou je vynikající osmistupňový automat od ZF, který řadí rychle, intuitivně, bez cukání při popojíždění. Páčky pod volantem tak s klidem můžete nechat zahálet. Při 90 km na osmičku 1250 otáček, český dálniční limit pak znamená stále výborných 1800 otáček. Spotřeba se po pěti stovkách kilometrů přiblížila hranici deseti litrů.

Land Rover Discovery HSE Td6

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Řízení má špatnou zpětnou vazbu



Řízení je lehčí, ale nepřesné není. Horší je to s mizernou zpětnou vazbou, kdy od pneumatik necítíte vůbec nic. Nevíte, kolik trakce alespoň orientačně zbývá. Řízení mlčí jako ryba, což dost znesnadňuje jakýkoliv pokus o svižnější jízdu.

Samotné vzduchové odpružení na českých silnicích doslova čaruje a přináší i na obřích (až 21 palcových) kolech vynikající komfort, kdy většinu nerovností, děr a zvlnění jednoduše nepocítíte. Vzduchové odpružení vám nedá šanci, jediné, co zažijete, bude jemné pohupování. Ruku v ruce s výtečným odhlučněním je jízda v přímce mimořádným zážitkem, který posádku skvěle oddělí od vnějšího světa.

Discovery je mimořádně prostorné SUV s off-roadovými geny, kdy limitem jeho terénních schopností jsou hladké silniční pneumatiky. Mimořádný je komfort vzduchového odpružení, naopak vadila špatná zpětná vazba od kol a méně intuitivní ovládání multimediálního systému. Ve výbavovém stupni HSE je rozdíl proti čtyřválci pouhých 55 tisíc, a to ještě nemáte velmi doporučované vzduchové odpružení za 45 tisíc. Pokud si za 11 tisíc koupíte ještě redukční převodovku, vychází čtyřválec dráže než motor s dalšími dvěma válci. A pak už není vůbec co řešit.