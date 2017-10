Fiesta v osmé generaci opět nastupuje s obří maskou chladiče, která veřejnost při hodnocení vnějšího designu rozděluje. Zda se vám líbí, nebo ne, to si rozhodněte sami. Jako celek je ale fiesta i díky výrazným prolisům přiměřeně pohledná se šmrncovním zakončením i výraznou zádí. Hnědá metalíza se nám moc nelíbila, ale ve světle modré vypadá skvěle.

Kdo chce, může si pořídit panoramatické sklo, které rozdělené příčnou vzpěrou zasahuje i do prostoru zadních cestujících. Otravné drátky pro rozehřívání čelního skla ale zůstaly zachovány.

Ford Fiesta

Prostornost veskrze průměrná



Vzadu mnoho místa není, respektive nečekejte, že by ho tam bylo jako ve fabii, která kvůli finančním možnostem v Česku mnohdy supluje rodinné auto. Fiesta je primárně pro dva dospělé, ve čtyřech je to snesitelné na kratší vzdálenosti. Ale zase vzadu nabízí více místa pro hlavu než takový Nissan Micra. Zavazadelník není z největších (292 nebo 269 litrů v případě rezervního kola), ale pro potřeby městského auta, myslím, postačuje.

Největší změnou v interiéru proti minulé generaci je neodnímatelný barevný osmipalcový displej multimediálního systému, který nahradil dosavadní miniaturní kapličku. Je celkem přehledný, komunikuje s uživatelem česky a jeho ovládání lze označit jako intuitivní. Kdo ale nemá v autě rád dotykové displeje bez tlačítek, ten si bude muset zvykat. Trochu nás trápilo i samovolné přepínání krátkých a dlouhých vln po vypnutí auta, a tedy přeladění ze stanice, která hrála před vypnutím jako poslední.

Ford Fiesta

Šestistupňová přímo řazená převodovka má první tři převody nečekaně dlouhé, kupříkladu na "jedničku" překonáte nejvyšší povolenou rychlost v obci. Litrový tříválec se příjemně sbírá těsně pod hranicí dvou tisíc otáček, pod nimi je však mrtvé pásmo.

Dobře odhlučněný tříválec, výkon stačí



Motor je příkladně odhlučněný, když otevřete dveře, tři válce do karoserie vibrace nepřináší. Dle specifického zvuku podtočeného nebo naopak vytočeného agregátu poznáte spolehlivě, o jaký jde motor, musíte se na to ovšem soustředit. Co také poznáte je ale aerodynamický hluk při rychlostech nad 140 km/h, kdy je v autě obtížné konverzovat s cestujícími vzadu.

Ford Fiesta: hlavní změnou je osmipalcový displej multimediálního systému

Vyzkoušeli jsme zatížení fiesty čtyřmi cestujícími, což vzhledem k jejím rozměrům patrně nebude zrovna obvyklé a nutno říci, že na běžnou jízdu motor stačí a třeba takové zařazení do dálničního pruhu je díky srdnatému charakteru a ochotou vytočit motor až k 7000 otáčkám úkon proveditelný bez větších problémů. Trochu bychom se báli automatické převodovky (tedy toho, že "požere" výkon), ale s manuální je to bezproblémové.

Navíc: šestistupňová převodovka z fiesty by okamžitě mohla být ve sportovním autě: nejenomže je přesná, má i jasně vymezené dráhy s jasně citelným mechanickým pohybem. A když po rozjezdu zařadíte dvojku příliš brzy, neozve se mechanický rachot jako u škodovek.

Dlouhodobá spotřeba po třech stovkách kilometrů (včetně dynamických zkoušek) se ustálila na hodnotě 6,2 litru, což neohromí, zlé to ale není. Nádrž na palivo má u všech verzí objem 42 litrů, což je pro malé auto příjemné.

Ford Fiesta

Ford Fiesta

Pořád skvěle jezdí



Čím byly fiesty vždy proslulé, byly jízdní vlastnosti a třebaže už to možná není tak živé auto jako kdysi, pořád patří k tomu nejlepšímu mezi malými vozy. Ani rychlá jízda nepřináší nedotáčivost, fiesta pobídnutá tužším řízením se do zatáček vrhá s velkou ochotou.

Během jízdy ve městě pocítíte větší nerovnosti, v rychlejších tempu ale kola obdivuhodně drží u silnice a dostat se s tlumiči až k dorazům, to chce hodně velkou rychlost na hodně rozbité silnici. Celkově je fiesta nečekaně komfortní, ovšem bez mrknutí oka zvládne i rychlejší průlet mezi zatáčkami. Málokteré malé auto jezdí tak dobře.

Ford Fiesta: nápaditý vnější design zaujme.

Kromě výše uvedených nedostatků mnohé potencionální majitele odradí vyšší cena, které dosahuje a mnohdy i přesahuje ceny za nový Ford Focus. Základ se díky akčním cenám těsně vejde pod hranici 300 tisíc korun, výbavové verze Titanium už se blíží k hranici 400 tisíc, takže mnohý zákazník raději sáhne po větším focusu.

Ford si „pohlídal” jízdní vlastnosti a osmá generace fiesty jezdí pořád velice dobře, třebaže díky měkčím tlumičům už ne tak ostře jako doposud. Nabízený prostor je průměrný, lákadlem tak zůstávají jízdní vlastnosti, skvělá manuální převodovka (a nepovedený, laxní automat) a výtečně naladěné řízení. Není toho málo, škoda těch sebevědomých prodejních cen.