Usednutí do poslední evoluce Leonu Cupra působí jako déja vu. Exteriér i interiér jsou až na detaily stejné a jediné, co se mění, jsou číslice vzadu na pátých dveřích. Z označení 280 z roku 2015 bylo před lety 290 a nyní se číslice označující výkon motoru v koňských silách hezky zakulatila na hodnotě 300. Tři sta koní je obrovský výkon, a to si vezměte, že se přenáší pouze na přední, už standardně 19palcová kola.

Točivý moment vzrostl na 380 Nm (dříve 350 Nm). Dostupný je v užším pásmu než dříve - nyní máte maximum točivého momentu od 1800 do 5500 otáček za minutu, u verze Cupra 290 to bylo 1700-5800 otáček.

Seat Leon Cupra

Vnější vzhled změnil jenom dvě věci: přibyly přední mlhovky, které zde dosud bůhvíproč nebyly a trochu se změnily přední nárazníky a grafika u zadních svítilen. Jinak je vše při starém. Výrazně polepené auto, které jsme dostali k testu, bude jezdit začátkem října na mosteckém okruhu v rámci ETCC jako zaváděcí automobil. Cupra se dodává v tří- i pětidveřové verzi a také jako kombi, které jako jediné může mít pohon všech čtyř kol.

Seat Leon Cupra: kapota nemá vzpěry

Výbušný motor, 300 k je na předek občas hodně



Ono upřímně - v některých chvílích si za volantem Leonu Cupra budete říkat, že té síly motoru putující na přední kola je až moc a takových 250 koní by stačilo a přenášelo se lépe. Na mokru prohrábnete kola ještě na trojku. A těch 10 přidaných koní nemáte šanci poznat. Hodně pomáhá mechanický přední diferenciál VAQ (VorderAchsQuersperre), jehož svornost lze ve dvou stupních nastavit. Cupra je nezáludná, neutrální, díky menším převisům je zábavnější než třeba Octavia RS 245.

Dvoulitrový, turbodmychadlem přeplňovaný motor je velice výbušný, svůj potenciál dává znát už od začátku, ve středním pásmu pak předvádí výborné zrychlení. Červené pole začíná při 6500 otáčkách, trojku „roztáhnete” na 142 a čtvrtý rychlostní stupeň přes 190 km/h. To vše doplňuje uměle přiživovaný zvuk prostřednictvím speciálního rezonátoru pod čelním oknem. Ztlumit lze, zcela vypnout nejde.

Dálniční stotřicítka znamená na šestku 3000 otáček, o pouhý tisíc výše už jedete 190 km/h. Spotřeba hodně závisí na jízdním stylu, při velkém „obětování se” lze jezdit kolem sedmi, dlouhodobý průměr alespoň v našem případě povyskočil k deseti litrům; tankovat musíte minimálně 98oktanový benzín.

Cupra je velice rychlá. Pro ilustraci: na bezmála dvoukilometrové dráze hoškovického letiště jsme se dostali přes rychloměrových 250 km/h, na tom samém místě Octavia RS 245 nepředvedla více než 235 km/h.

Seat Leon Cupra

Seat Leon Cupra: rychloměr je ocejchovaný do 300 km/h

Interiér nemá kvalitu Golfu GTI, špatný ale není



Uvnitř jsou pořád dobré sportovní sedačky s integrovanou hlavovou opěrkou, které jsou pohodlné i na dlouhých cestách. Ne, nejsou nekompromisní a na okruhu v nich možná budete klouzat, v rámci zaměření tohoto modelu jsou ale dobrým ústupkem. Velice dobré jsou možnosti pro nastavení volantu, bohužel zmizela klasická parkovací brzda a místo ní je zde tlačítko.

Druhou změnou je pak nový multimediální systém, který ubral na tlačítkách a je více dotykový. Umí toho opravdu hodně, ovládání jen pomocí dotyku na obrazovce ale nebude každému vyhovovat. Interiér nemá kvalitu Golfu GTI - zpracováním nebo výběrem použitých materiálů.

Seat Leon Cupra: na výběr jsou základní a skořepinové sedačky.

Nenápadný sportovec



Leon Cupra je velice rychlým strojem, který ale svůj potenciál nedává příliš okatě najevo. Není tak nekompromisní jako Renaulty Mégane R. S., na limitu vás nevtáhne do děje jako poslední Focus RS, ale coby univerzální auto pro každodenní cestování dovede – když se s plynovým pedálem trochu více odvážete – zprostředkovat i hodně zábavy. Je to velice rychlé, díky DCC (standardní výbava) pohodlné auto, které zatáčky polyká s neutralitou.

Seat Leon Cupra - základem jsou devatenáctipalcová kola

Automatická převodovka DSG je o 45 tisíc dražší, komu ale nevadí řazení, bude se šestistupňovým manuálem spokojen. U testovaného vozu nám přišla trochu více opotřebovaná spojka, záběr nebyl tak jistý, jak jsme u této skříně zvyklí.

Leon Cupra je za dobré peníze, zhruba o 200 tisíc levnější než konkurenti s obdobným výkonem a pohonem všech kol (Golf R, Focus RS). Základní výbava obsahuje všechno důležité, za metalický lak se připlácí 15 tisíc korun a za skořepinová sedadla 34 tisíc. Kupodivu nelze přikoupit asistent detekce mrtvého úhlu, což by se vzhledem ke specifickým zrcátkům celkem hodilo.

Seat Leon Cupra

