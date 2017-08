Německá auta zrovna krásou nevynikají, konzervativní design je do značné míry dán i perfekcionismem Němců, jejich specifickým humorem a touhou nikoho neurazit. Ne, soudobá auta německých automobilek jednoduše nemůžou konkurovat tomu, co nabízejí zejména italské nebo britské značky. Ale jedna výjimka se přece jenom najde. Málokdo by tomu věřil, ale i Volkswagen umí udělat auto, jež zabrnká na emoce.

Nedělala to jenom „zlatá“ metalíza, kterou vidíte všude kolem sebe na billboardech nebo v časopisech, pohledů na náš testovací arteon bylo nepočítaně. A to jsme v rámci zkoušek projeli i Německo a Rakousko – všude to bylo stejné: tohle auto budí zájem a přinutí zejména muže k otočení.

Volkswagen Arteon R-line

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Krásný zevnějšek, uvnitř obyčejný passat



Hodnotit design je vždy subjektivní, autorovi recenze se ale vnější vzhled arteonu líbí velice. Přední světla splývající s maskou, miniaturní blatníky (z některých úhlů to vypadá, že kapota není dovřená, ale není tomu tak), krásné zakončení zadního sloupku... Přiznám se, že jsem se během prvních dnů nemohl na karoserii vynadívat a doslova jsem hltal její tvary.

Celek verze s paketem R-line korunují bezrámová okna a příplatková dvacetipalcová černá kola (v základu jsou kola s průměrem pouhých 17 palců). Kapota se dvěma poctivými vzpěrami je bez přehánění umělecké dílo. Ne všechno je ale dokonalé: u TDI verzí je pravá koncovka výfuku falešná. V případě jediného nabízeného zážehového motoru ale výfukové potrubí vede do obou koncovek. Tohle auto je jednoduše hezké.

Volkswagen Arteon R-line

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Jenže pak si sednete dovnitř a onen „vau“ efekt se rozplyne: uvnitř je to stejný passat, který si koupíte o stovky tisíc levněji než arteon. Není to vysloveně chyba, je ale třeba s tím počítat. Interiér je klasicky dobře sestavený a přehledný, dominuje mu 9,2palcová skleněná dotyková obrazovka multimediálního systému. Ano, zcela stejnou si můžete koupit do octavie. Sedačky jsou pohodlné, u automobilu s pořizovací cenou nad milión korun nás nemile překvapilo, že podélný posun je realizován pákou, a nikoliv elektricky. Sedačky jsou pohodlné i pro celodenní jízdu, za masážní funkci ale musíte připlatit dalších třicet tisíc.

Místa je ale v arteonu požehnaně – a platí to i pro zadní sedadla. Před sebou máte díky velkému rozvoru spoustu místa, a i když jste vysocí do 180 centimetrů, sednete si pohodlně. Prudce se svažující střecha bere místo pro hlavu, vyšší jedinci se musí v sedačce sklouznout, místa pro nohy je ale plýtvavě mnoho a arteon v tomto ohledu snese srovnání se superbem.

Volkswagen Arteon R-line

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Volkswagen Arteon R-line

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Praktičnost zvyšuje i to, že arteon je liftback (passat je buď sedan, nebo kombi), takže se zadní okno vyklápí kompletní. Díky tomu do auta po sklopení zadních sedaček „nacpete” klidně dva bicykly. Délka zavazadelníku přes 1,1 metru je více než dostatečná, stejně jako metrová šířka.

Komfortní podvozek, v zatáčkách očekávatelně neutrální



Obávali jsem se komfortu při jízdě na dvacetipalcových kolech, ale vzhledem ke standardně dodávanému adaptivnímu podvozku, většímu rozchodu a celkovému naladění se nakonec ukázalo, že to byla lichá obava. Arteon totiž i s největšími koly v nabídce funguje překvapivě dobře a výtečně filtruje nerovnosti na vozovce.

A šestisetkilometrová cesta během odpoledne odhalila, že s tímhle autem se jezdí vážně pohodlně. Ve vyšších rychlostech je ale uvnitř překvapivě mnoho hluku a na limitu mimo běžné silnice se auto chová jako passat – což znamená, že zaklekne na přední zatížené kolo a s neutralitou zatáčkou projede. Moc zábavné to není, standardně dodávaný systém XDS pomáhá, většího zapojení zadní části auta se ale nedočkáte. Při jízdě v běžném provozu to ale nevadí a málokdy se stane, že byste podvozek dostali do úzkých.

Volkswagen Arteon R-line

FOTO: Jan Handrejch, Právo

V nabídce motorizací je buď základní 110 kW /150 k turbodiesel, lepší volbou ale bude silnější BiTDI nebo námi testovaný motor 280 k TSI, známý třeba i ze superbu. Obě zmiňované motorizace se dodávají výhradně s pohonem všech kol (Haldex V). Parametry 280 koní a 350 Nm slibují mnohé, výsledná dynamika je obstojná, ale vzhledem k prodlevě turbodmychadla to není úplně ono. Opět platí, že naftový a benzínový šestiválec by arteonu slušel o dost více.

Sedmistupňové DSG funguje dobře při klidné jízdě, pokud ale chcete jet svižně, je dobré převodovku přepnout do sportovního režimu, v tom základním občas na prudší sešlápnutí plynu reaguje zmateně. Na sedmičku při devadesátce točí motor 1700 otáček, při českém dálničním maximu pak 2400 otáček.

Volkswagen Arteon R-line

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Škoda, že chybí šestiválec



Rychlá jízda po skutečné německé dálnici v režimu 160–200 km/h znamenala spotřebu těsně pod hranicí deseti litrů, a to není na takto výkonný benzínový motor špatné. Tankovat ale musíte minimálně 98oktanový benzin. Naopak jízda po rakouské dálnici s nesmyslně nastaveným limitem 100 km/h znamenala odběr 7,5 l/100 km.

Arteon je bezpochyby vítaným rozšířením na trhu manažerských automobilů. Prodejní cenou je dokonce dražší než Audi A5 Sportback, nabídne ale lepší výbavu. I tak je cena za tento lidový vůz docela vysoká. A to i přesto, že do příchodu nové generace phaetonu jde o nejluxusnější model od VW. Je to ideální auto pro šéfa, jehož podřízení jezdí v passatu. Škoda jen té absence šestiválcového motoru...

Volkswagen Arteon R-line

FOTO: Jan Handrejch, Právo