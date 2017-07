Žádná bílá, žádná stříbrná, ale výrazná zelená. Tuzemský importér překvapil a novinářskou RS 5 oblékl do výrazné zelené. Ta hezky kontrastuje s černými detaily, které odkazují na sportovní vozy, a na RS modelech od Audi se v novodobé historii automobilky objevují vůbec poprvé. Jde zejména o funkční výdechy u předních světlometů i zadních svítilen.

Zadní oválné koncovky výfuku mají aktivní klapku, která ve sportovním režimu a při rychlém „průletu” zajistí okolí příjemně sytý zvuk bez většího mechanického drnčení. Uvnitř ale slyšíte vcelku monotónní dunění z reproduktorů.

Audi RS 5: zrychlení 0-280 km/h

Interiér vychází z běžné A5 Coupé, zpracování je výborné, ovládání intuitivní. Centrálně umístěný rychloměr a otáčkoměr odkazuje na RS modely Audi. Nenajdete zde nic, co by nemohla mít obyčejná dieselová A5, což je trochu škoda. Sedačky s integrovanou hlavovou opěrkou čalouněné jemnou kůží Nappa také nebudou vyhovovat každému - mohla by být více tvarovaná v oblastech bočního vedení a v ryze sportovním autě bychom uvítali i nižší posez.

Audi RS5

FOTO: Petr Horník, Právo

Audi RS5

Brutálně rychlý V6



Nově vyvinutý motor 2.9 TFSI Biturbo poskytuje nejvyšší výkon 331 kW (450 k) a maximální točivý moment 600 Nm. Největší výkon je stejný jako u 4,2litrového osmiválce, točivý moment je větší o podstatných 170 Nm a hlavně je dostupný v širším spektru otáček (od 1900 do 5000 otáček).

Pod plným plynem a s motorem dotočeným do 6500 otáček řadí převodovka v následujících rychlostech: 50 - 75 -125 - 155 - 209 a šestku řadí automat při 264 km/h. Na zbývající sedmý stupeň pak obsáhnete rychlost až do omezovače, za nekřesťanských 40 tisíc (to by měl být standard bez příplatku) posunutého na 280 km/h (5600 otáček při rychloměrových 280 km/h).

Audi RS5

Audi RS5

Převodovka je výhradně automatická, osmistupňová a řadí tak, že o ni vlastně ani nevíte. Při devadesátce se motor převaluje na 1100 otáčkách, dálniční stotřicítka zvedne otáčky ke dvěma tisícům. Jde o Tiptronic s hydrodynamickým měničem točivého momentu, který má už třeba verze S5. Řadit lze i tlačítky pod volantem, ta jsou ale zbytečně drobná.

Odezva na plyn je vynikající, bez prodlevy táhne už od spodních otáček; zrychlení 0-100 km/h je dle výrobce otázkou pouhých 3,9 sekundy, my jsme naměřili 0-200 km/h dle GPS za 16 sekund. Hodně je znát větší točivý moment (600 Nm) a zrychlení do nějakých 200 km/h je opravdu hodně razantní. Ani pak nepolevuje. Ano, samozřejmě už to není tak zábavné ždímat motor k osmi tisícům otáček, ale to brutální zrychlení kdykoliv od zhruba dvou tisíc, vám vykouzlí úsměv na tváři.

Audi RS5

Audi RS5

Během klasického testu na hoškovické dráze nám rychloměr ukázal hodnotu 280 km/h, což dle GPS bylo přesně 272 km/h. A k této metě nám stačilo 35 sekund, to je vynikající výsledek.

I tenhle šestiválec, který uspořil 30 kilogramů, má obří spotřebu paliva: během dynamických zkoušek na letišti jsme jezdili v průměru za 35-40 litrů vysokooktanového benzínu, dlouhodobá spotřeba (750 km) je přitom rovněž nemalých sedmnáct litrů.

V reálném světě o mnoho úspornější než původní 4,2 V8 nejspíš nový motor nebude; ostatně „papírově” jde o dvacetiprocentní rozdíl – konkrétně 10,8 vs. 8,7 l/100 km u nového modelu. Při pomalé jízdě ale bude tento V6 vyvíjený společně s Porsche, méně rozežraný.

Audi RS5

Audi RS5

Sterilní projev, absolutně neutrální podvozek



RS 5 má v duchu automobilů koncernu Volkswagen lehčí řízení, konstruktéři podvozek naladili tak, aby byl absolutně neutrální s minimálním náklonem nebo tendencí putovat po tečně ven z vytyčené stopy. Síla motoru se u tohoto modelu přenáší na všechna čtyři kola (stálý pohon quattro). Mírně je preferovaná zadní náprava, ale rozhodit auto na suchu je takřka nemožné. Ani náznak hravého přetočení zádě, nic z toho. Takže musíte ještě zrychlit a dočkáte se toho samého. Limity auta se tak odhadují velice obtížně a přiblížit se k nim v běžném provozu znamená, že si koledujete o pořádný problém.

Audi RS 5 je taková nemluvná modelka. Krásné auto, ale moc si s vámi nechce povídat. Ani po prudkém ubrání plynu v zatáčce, ani po záměrném přehnání nájezdové rychlosti... v žádné z těchto situacích ani náznak toho, že řídíte skutečně sportovní auto.

Audi RS5

Audi RS5

Dvacetipalcová kola o sobě dávají vědět až na těch nejrozbitějších okreskách. Běžné silnice, které navzdory všeobecnému hospodskému názoru, obvykle nejsou v tak dezolátním stavu, jak se stále omílá, zvládá RS 5 s přehledem.

Adaptivní podvozek je součástí standardní výbavy, za elektronicky řízený aktivní sportovní diferenciál na zadní nápravě doporučujeme těch necelých 38 tisíc připlatit. Výkon mezi zadními koly se přenáší jemněji. Za karbon-keramické brzdy (171 500) ale s klidným srdcem ušetřit můžete, už ty standardní ocelové, které mělo zkoušené provedení, bohatě stačí.

Základní cena je klasicky vysoká, množství příplatkových prvků (včetně samozřejmostí) ji vyžene klidně až za hranici tří miliónů korun. Kdo chce víkendovou hračku, musí nejspíš jinam, roli každodenního, velice rychlého GT nová RS 5 plní bez sebemenšího zaváhání.

Audi RS5

Audi RS5

