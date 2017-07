Bentley Mulsanne je po Rolls-Royce Phantomu druhým nejluxusnějším autem světa. Britská automobilka patřící do koncernu Volkswagen tento model pojmenovala po nejdelší rovince a zároveň pravotočivé zatáčce na slavném okruhu Le Mans. Jak se ale název vyslovuje?

Podle vedoucího prodeje tuzemského zastoupení Jiřího Halouska je to „mulzán”, ovšem Angličané říkají „mulzén” nebo „milzán” a slyšeli jsme i výslovnost „malsejn”. Je to asi jedno, jak této aristokratické limuzíně (dobře, luxusnímu sedanu, protože mezi předními a zadními sedačkami není přepážka) budeme říkat. Důležité je, co svým majitelům nabídne.

Video

Bentley Mulsanne: zrychlení 80-250 km/h

Zdroj: Novinky.cz

Naprostý komfort



Mulsanne jsme během tří dnů vzali napříč celou republikou a najeli rovných tisíc kilometrů. Jaké byly? Především absolutně pohodlné, a to i na obrovských (a nutně těžkých) 21palcových kolech. Díky vzduchovému odpružení adaptivního podvozku je jízda sametová; o drtivé většině nerovností ani nevíte (pokud nepřepnete do sportovního režimu, pak je tlumení tvrdší).

Bentley Mulsanne

FOTO: Novinky

Pravda, nejvíce rozbité úseky dálnice D1 pocítíte, ale jen opravdu výjimečně. K tomu připočtěte ticho jako v prázdném kostele. Téměř lze říci, že uslyšíte tlukot vlastního srdce, ale tak extrémní to samozřejmě není. Tak jako tak - od vnějšku vozidla jste izolováni takřka dokonale.

Bentley Mulsanne

FOTO: Milan Malíček, Právo

Bentley Mulsanne

FOTO: Milan Malíček, Právo

Barokní tvary působí úplně jinak než to, co nabízí konkurence (kromě Rolls-Royce). K pěti a půl metru dlouhému sedanu přinášejí retro nádech, osobně se mi mulsanne v kombinaci s hnědou metalízou Arabica, nanášenou v několika vrstvách, líbil. Je to jako závan starých časů.

Uvnitř najdete unikátní spojení retra a moderny, přičemž první jmenované převažuje. Dokonalé je zpracování (povětšinou ruční a přímo v britském Crewe), absolutoria pak dosahuje výběr použitých materiálů - to nejlepší dřevo, nejjemnější kůže, hliník atd.

Bentley Mulsanne

FOTO: Milan Malíček, Právo

Bentley Mulsanne

FOTO: Milan Malíček, Právo

Samozřejmě zde najdete barevné displeje, oceňujeme, že každá funkce má přiřazeno své tlačítko. Grafika i obsluha by mohly být o trochu jednodušší, v současných o milióny levnějších autech najdete lépe vypadající multimediální systémy.

Prostorná sedadla s ideální tuhostí vás budou na cestách rozmazlovat, vzadu je pak díky rozvoru přes 3,2 metru místa opravdu přehršel. Zadní cestující mají k dispozici dva desetipalcové displeje s možností připojení k internetu (tablety běží na Androidu), mezi sedadly je lednička s broušenými sklenkami na šampaňské - tenhle výdobytek stojí neskutečných 220 tisíc korun.

Bentley Mulsanne

FOTO: Milan Malíček, Právo

Bentley Mulsanne

FOTO: Milan Malíček, Právo

Unikátní osmiválec, na vlně 1020 newtonmetrů



Rozsah nabízeného luxusu, za který si automobilka nechá zaplatit velmi dobře, ukazuje fakt, že zákazník má na výběr ze dvou desítek koberců a koženého čalounění. Také ohledně barvy karoserie jsou v Bentley připraveni řešit individuální požadavky a nabízejí 114 (!) barevných odstínů.

Pod obří přední kapotou modelu Mulsanne je 6,75litrový osmiválec s přeplňováním (twin-turbo) a výkonem 512 koní (377 kW) a zejména točivým momentem 1020 Nm. Raději si to číslo ještě jednou přehrajte v hlavě. Tisíc dvacet newtonmetrů. To je něco fascinujícího.

Bentley Mulsanne

FOTO: Milan Malíček, Právo

Bentley Mulsanne

FOTO: Milan Malíček, Právo

Obrovská síla motoru se přenáší výhradně na zadní kola prostřednictvím osmistupňové samočinné převodovky ZF, nabízející i sportovní mód. Řadit lze i pádly pod volantem, ale v praxi to není absolutně potřeba. Překvapil nás systém vypínání poloviny válců, v praxi je ale změna z osmiválce na čtyřválec nepostřehnutelná.

Při 90 km/h se motor na nejvyšší rychlostní stupeň převaluje na 1200 otáčkách, české dálniční maximum tuto hodnotu zvedne na 1800 otáček. Při 200 km/h je ručka otáčkoměru stále na velmi nízké hodnotě - pouhých 2700 otáček, což je na benzínový motor unikátní. Ostatně, červené pole otáčkoměru začíná už na hodnotě 4500.

Bentley Mulsanne

FOTO: Milan Malíček, Právo

Bentley Mulsanne

FOTO: Milan Malíček, Právo

Mezi zážehovými motory je takto nízko položené maximum otáček v dnešní době něco zcela mimořádného. Bentley ale moc dobře ví, co dělá, tah motoru bez jakékoli výkonové špičky drtivě žene auto vpřed od nějakých dvou tisíc otáček a nepoleví do čtyř tisíc. Víc už moc smysl točit nemá, jeho kultivovanost je spolu s nabízeným výkonem impozantní.

Spotřeba kolem patnácti, ve městě 35+



Při defenzivním jízdním stylu si bezmála sedmilitrový osmiválec „řekne” o 13 litrů naturalu 98 (pokud není zbytí, lze použít 95oktanový benzín), zatímco během jízd po Praze stoupla spotřeba na vskutku šílených 35 litrů.

Dlouhodobý průměr po ujetí tisíce kilometrů se v našem případě ustálil pod hranicí 20 litrů; v praxi není problém mimo město jezdit za 15 litrů paliva na sto ujetých kilometrů. Palivová nádrž má objem nadstandardních 96 litrů; obvykle ji vyprázdníte během pěti až šesti stovek kilometrů.

V Bentley Mulsanne si klidně plujete krajinou, zcela izolováni od vnějších jevů. Je až neskutečné, jak jindy arogantní „eskové” Mercedesy na dálnici klidí levý pruh, a to můžete jet klidně povolenou stotřicítkou. Všudypřítomný respekt ostatních řidičů k tomuto ultra luxusnímu sedanu je znát.

Bentley Mulsanne

FOTO: Milan Malíček, Právo

Bentley Mulsanne

FOTO: Milan Malíček, Právo

Mulsanne zvláštním způsobem čistí mysl. Vlastní zkušenost: když jedete a do levého pruhu ve stoupání vám vjede kamion, který rychlostí 81 km/h začne předjíždět svého kolegu jedoucího osmdesátkou, vám je to úplně jedno. Relaxujete a užíváte si neuvěřitelný luxus na palubě. Mulsanne je jedno z aut, ze kterého vystoupíte po přejezdu celé republiky více odpočatí než před sednutím za volant.

Pravdou ale je, že za prudkého deště nebo dokonce na sněhu (to druhé pouze tipujeme, ale zažili jsme obří noční liják na D1 a nebylo to nic příjemného) se projeví sklony k lehké přetáčivosti. A účinnost předních světlometů rozhodně nedosahuje kvalit toho, co nabízejí ve verzích Full-LED například Mercedes nebo BMW. Handicapem je také bezpochyby absence pohonu všech čtyř kol, Bentley se drží klasické koncepce - motor vpředu a poháněná zadní náprava.

Bentley Mulsanne je nevšedním způsobem zastaralé, myšleno v dobrém slova smyslu. Fotbalisté si kupují Continental GT, konzervativnější majitelé z něj budou nadšení - na nádvoří jejich zrekonstruovaného hradu z patnáctého století se bude tenhle luxusní sedan skvěle vyjímat.

Cena je samozřejmě nesmyslně vysoká, předražení je ale záměrné: koupí si jej opravdu jen ti nejbohatší. Prodloužený Mercedes třídy S umí 90 procent toho, co mulsanne. Rozdíl je ve zbývajících deseti procentech.

Bentley Mulsanne

FOTO: Milan Malíček, Právo

Bentley Mulsanne

FOTO: Milan Malíček, Právo