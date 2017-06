Zájemce o nový automobil si při spojení „čtyřkolka“ představí obří SUV s cenovkou vysoko přes půl miliónu. Není vůbec obvyklé, aby takový mrňous, jakým ignis bezpochyby je, měl v ceníku položku s označením 4x4. Vždyť na délku jen o 20 centimetrů menší než fabia. Suzuki tak má konkurenční výhodu, protože takhle malé (a levné) auto mají pouze u Fiatu, a to model Panda 4x4.

Ignis vypadá disproporčně, je úzký a vysoký, ovšem překvapivě prostorný. Místa v něm je docela dost vepředu i vzadu, kde vadí úhel opěradla a malá délka sedáku. Jeho hravý design se nám docela líbil a tím, že jde o nový a nevšedně tvarovaný model, probouzel zájem také u ostatních chodců či motoristů.

Suzuki Ignis 1.2 DualJet 4x4 AllGrip

FOTO: Martin Žemlička, Novinky

Malý kufr, ale jinak vcelku prostorné



Vždyť rozvor náprav má hodnotu 2435 mm. Praktičnosti navíc přidávají o 165 mm posuvná zadní sedadla, která paradoxně nabízejí – dle metodiky VDA – o pár litrů menší oficiální údaj velikosti zavazadelníku, v reálném životě jej ale vylepšují. Verze 4x4 má o 40 litrů menší kufr, s hodnotou 227 litrů to vskutku není nic světoborného.

Ignis je prostě malé auto (3700 x 1690 x 1595 mm), a kdo si jej chce koupit, musí počítat s tím, že se mu do něj moc zavazadel nevejde. A ony posuvné sedačky (zadní lavice je dělaná v poměru 50 : 50 ) si v rámci příplatkové výbavy nekoupíte, jsou dostupné standardně v obou výbavových stupních kromě nejlevnější verze Comfort.

Suzuki Ignis 1.2 DualJet 4x4 AllGrip

Suzuki Ignis 1.2 DualJet 4x4 AllGrip

Interiér v kombinaci béžové a černé působí až nečekaně luxusním dojmem a tato dvoubarevná kombinace je mimochodem standardem pro všechny verze. Dvoubarevné jsou i výplně dveří. Tradiční bolístkou je nemožnost automaticky stahovat elektricky ovládaná okna (chybí pojistka proti přiskřípnutí prstů), šetřilo se i na vyhřívání předních sedaček, které je pouze jednostupňové (namísto obvyklé dvou- či třístupňové intenzity).

Volant lze seřídit pouze výškově, v praxi nám to ale nevadilo. Co nám naopak vadilo velice, byla totální nechuť volantu vracet se na střed. To prostě otočíte volantem a on v té pozici už zůstane, zpátky jej musíte „přemluvit” pohybem ruky. Netušíme, zda je to další způsob, jak papírově snižovat emise oxidu uhličitého, ale je to nekomfortní a otravné.

Suzuki Ignis 1.2 DualJet 4x4 AllGrip

Atmosférická benzínová dvanáctistovka je jedinou motorizací pro ignis. Motor má samozřejmě relativně skromný točivý moment, dostupný „až nahoře“, ale vzhledem k nízké hmotnosti (945 kg) na malé auto stačí. Musíte ho hodně točit, ale ani pak nečekejte zázraky. Na běžnou jízdu ale stačí bohatě.

Manuální pětistupňová převodovka má delší zpřevodování, vždyť na dvojku můžete uhánět devadesátkou a na trojku dosáhnete nejvyšší povolené dálniční rychlosti. Na nejvyšší stupeň točí motor na dálnici 3500 otáček (a už je dost hlučný), při devadesátce je to o tisíc méně. Zpřevodování je stejné u obou verzí, v případě „čtyřkolky“ je větší stálý převod. Pětistupňovou automatickou převodovku AGS tuzemský importér v nabídce nemá, byť na některých trzích dostupná je (třeba v sousedním Německu).

Suzuki Ignis 1.2 DualJet 4x4 AllGrip

Nízká spotřeba, jen postačující výkon



Palivová nádrž pojme pouhých 30 litrů paliva, verze 4x2 je na o tom o dva litry lépe. Je to málo, na druhou stranu ignis opravdu moc „nežere“, naše dlouhodobá spotřeba po týdenním používání byla nějakých 5,5 litru. A to vzácně téměř odpovídá homologační pětilitrové spotřebě v kombinovaném režimu. Dále oceňujeme absenci systému start/stop, který více obtěžuje a ničí techniku, než šetří.

U verze 4x4 je vzadu neobvyklá tuhá zadní náprava, robustně dimenzovaná, takže se výletů mimo zpevněnou vozovku není třeba obávat. Tuhá náprava může budit obavy o komfort, pravdou ovšem je, že kromě vyšších děr nebo rychleji přejetých retardérů (kdy „zadek“ auta nevybíravě bouchne), je na tom komfort odpružení dobrý. Výtečné jsou možnosti manévrování, stopový průměr je pod pět metrů. O pohon všech kol se stará mezinápravová lamelová spojka, zadní náprava je trvale připojená, když na ní proudí 30 procent točivého momentu.

Suzuki Ignis 1.2 DualJet 4x4 AllGrip

Na malé auto je nezvyklá i bezpečností výbava. Konkrétně systém DCBS (Dual Camera Brake Support) se dvěma kamerami. Ten sleduje automobily či chodce před vozidlem a hlídá také vyjetí z jízdního pruhu.

Resumé? Sice malé, ale schopné auto. Pokud potřebujete malou „čtyřkolku“ a nebude vám vadit pro někoho jen postačující výkon motoru, udělá vám dobrou službu. Solidně jezdí, má stálý pohon všech čtyř kol a vejdou se do ní čtyři dospělí – ovšem na stovky kilometrů dlouhé cesty to není. Škoda toho mizerného naladění posilovače řízení (nevrací se na střed), jinak je to povedený diblík.

Suzuki Ignis 1.2 DualJet 4x4 AllGrip

