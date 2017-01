Podle Volkswagenu si příchod V6 vynutil tlak zákazníků. Prsty v tom spíš měla aféra Dieselgate, protože u velkých aut s objemově malým motorem s výkonem nafouknutým nadoraz se emisní limity plní těžko.

Při pohledu do ceníku tak nyní zjistíte, že jiný motor než třílitrový vidlicový šestiválec původem od Audi si do amaroku, poprvé představeného před šesti lety, nepořídíte. To jistě nebude vadit těm, kdo amarok chtějí používat k účelu, ke kterému byl stvořen - totiž pracovat, mít korbu plnou materiálu nebo tahat koně či jiná auta na podvalníku.

Volkswagen Amarok 3,0 TDI

FOTO: Martin Žemlička, Novinky

Jednotka se dodává se třemi různými výkony: 163 k (450 Nm), 204 (500 Nm) a 224 k (550 Nm). Na českém trhu se zatím prodávají pouze dvě výkonnější verze, vždy v karosářském provedení Double Cab pro pětici cestujících. Vzadu mnoho místa pro nohy není, na kratší cesty se tam ale pět cestujících vejde.

Tahat můžete až 3,5tunové brzděné přívěsy, korba je široká 1222 - 1620 mm, na délku má 1555 mm. Užitečná hmotnost kolem jedné tuny je plně postačující, stejně jako půlmetrová brodivost.

Vně moc změn není, ta největší je pod kapotou



Vnější vzhled se změnil jen minimálně a troufneme si říci, že jej od verze před faceliftem nepoznáte. I my jsme hodně tápali. Když se budete dívat hodně pozorně, uvidíte nové světlomety a trochu jinou mřížku chladiče s hrdým nápisem V6.

Větší odlišnosti najdete uvnitř. Zde je nová přístrojová deska a nový multimediální systém (k navigaci ale stále potřebujete vyjímatelnou SD kartu). Dříve uvnitř amarok více připomínal užitkové auto, nyní má blíže k modelům typu golf či passat.

Volkswagen Amarok 3,0 TDI

FOTO: Martin Žemlička, Novinky

Nová jsou i elektricky nastavitelná přední sedadla ergoComfort, nastavitelná ve 14 směrech. Interiér se určitě posunul dále, jeho užitkový původ je ale stále patrný. Vadily nám miniaturní tlačítka pro manuální řazení, ale s tím se potýkají skoro všechny modely německého koncernu.

Testovaný amarok má stálý pohon všech kol 4Motion s diferenciálem Torsen, tedy nikoliv mezinápravovou spojku Haldex, kterou mají civilnější auta koncernu Volkswagen.

Osmistupňová automatická převodovka je vzhledem k použitému pohonu i uložení motoru s klasickým hydrodynamickým měničem stejná jako v touaregu, Porsche Cayennu či Audi A8 - nejde tedy o dvouspojkové ústrojí, ale o klasický automat od německé firmy ZF. Amaroku stále chybí redukční převodovka do těžkého terénu.

Šestiválec nemá malý apetit, jezdí ale skvěle



Proti dvakrát přeplňovanému čtyřválci je třílitrový šestiválec balzámem. Motor je krásně kultivovaný, nezadýchá se, ani když korbu naložíte a ve všech provozních režimech předvádí typický nadhled. Tam, kde čtyřválec ždímete, jede V6 v mnohem větší pohodě. Nu a když pořádně „zatopíte” těsně pod 2000 otáčkami je dynamika opravdu fantastická.

Volkswagen Amarok 3,0 TDI

FOTO: Martin Žemlička, Novinky

Při svižnější jízdě jezdíte za 12 litrů, pokud se vejdete do rychlosti 120 km/h, jde to i pod deset. Motor při tachometrové devadesátce točí na osmý stupeň pouhých 1500 otáček, na dálnici pak 2250 otáček.

První pick-up s logem VW jsme v roce 2015 podrobili náročnému úkolu - v zimě jsme zkoušeli s ním vyjet běžně nedostupnou cestou k horské boudě 1140 metrů nad mořem. [celá zpráva]

Volkswagen Amarok 3,0 TDI

FOTO: Martin Žemlička, Novinky