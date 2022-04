Za měsíc jsme zvládli, co běžně trvá půl roku. Rallyový pilot Jan Černý o rychlém skoku do WRC3

Vstup do čerstvě vzniklé kategorie WRC3 by leckdo mohl vnímat jako krok zpět, když do té doby Černý jezdil o třídu výš - s vozem specifikace R5, který by spadal do dnešní kategorie WRC2. Nebylo to ale na světové úrovni - ta je pro něj hlavní, a proto místo fabie letos sedlá speciální Ford Fiesta.