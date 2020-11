Vznikne Kuga ST? Ostré SUV od Fordu by konkurenty našlo

Nový soupeř pro Volkswagen Tiguan R nebo Hyundai Tucson N. To by měl být Ford Kuga ST, jehož vznik nevyloučil vývojář modelu. Většina z fanoušků se pak shoduje, že by se po představení ostré Pumy ST jednalo o zajímavé auto.