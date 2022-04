Výroba kabelových svazků se z Ukrajiny přesunula do Mladé Boleslavi, včetně zaměstnankyň

„Výroba na Ukrajině stále běží, bohužel vzhledem k bezpečnostním opatřením ten výstup není takový, jaký my potřebujeme, takže máme drobné nedodělky. Ale jsme schopni to nějak zajistit,” uvedl Melichar.

Podle Chabery se začal řešit přesun výroby z Ukrajiny ihned po zahájení ruské invaze. Pracovnice do Česka z Ukrajiny přijely zhruba před dvěma týdny, ještě o víkendu se dokončovala stavba výrobní linky, v pondělí se zde vyrábělo poprvé.

Využita je nyní jen část pronajaté haly, nejpozději do srpna by se měla hala výrobou kabelových svazků zaplnit celá. Firma PEKM ale za tímto účelem přijme nové zaměstnance přímo z Mladé Boleslavi a okolí. Zda do Česka přijedou i další zaměstnanci firmy z Ukrajiny, není zatím jasné.