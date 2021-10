Video ukazuje, jak snadno může aquaplaning způsobit autonehodu

S nadcházejícím „obdobím dešťů”, tedy podzimem, se pojí jedna nepříjemná hrozba – aquaplaning. To jest situace, kdy je na vozovce tolik vody, že ji pneumatika nestačí odvádět a začne na ní plavat. Že taková situace může nastat, i když to tak na první pohled nevypadá, ukazuje video z dálnice 65 v americké Louisianě.

Samozřejmě, to s tím nezatáčením není platné univerzálně – kdyby se McQuillin volantem nesnažil vyhnout sloupu, patrně by do něj narazil a dopadl by mnohem hůř. Jako vždy na silnici je třeba reagovat na aktuální situaci, univerzální poučky ani zákon nikdy nemohou dát návod použitelný ve 100 % případů.