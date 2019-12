Test Mercedesu třídy C dvakrát jinak: Mildhybridní kombi proti klasice

Třída C od Mercedesu patří mezi ty nejtradičnější zástupce střední třídy. Ano, toho segmentu D, který roky skomírá. Přitom Céčko i v dnešní době plné vozů SUV si své místo u třícípé hvězdy drží pevně.

Třída C byla vždy takovým malým S-Klasse. Už před lety se do Céčka promítl až barokní design limuzíny. Upřímně si myslím, že tento styl potřebuje velikost, hmotu. A jelikož to tradičně kompaktnímu Céčku chybí, za nejkrásnějšího „medvěda“ ho dlouhodobě nepovažuji.