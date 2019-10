Tesla otevřela první českou prodejnu a odhalila ceny

Když někdo chtěl Teslu, musel si ji dosud zajet koupit do zahraničí. Ve čtvrtek 3. října však automobilka otevřela v Česku svou první prodejnu, a to u dosavadního servisního centra v pražských Vysočanech. V souvislosti s tím odhalila i české ceny Modelů 3, S a X. A láce to rozhodně není.