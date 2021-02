Syntetický benzín Porsche se blíží fázi testování. Může zachránit konvenční auta

Zachrání něco konvenční auta se spalovacími motory před vyhynutím, resp. vytlačením elektromobily? Podle Porsche ano, a to syntetická paliva. O jejich vývoji mluví už dlouho, nyní máme před sebou reálný plán – v roce 2022 se mají začít vyrábět, třebaže ve velmi malém množství pro zkušební účely.

Frank Walliser, šéf sportovních aut u Porsche, to odhalil britskému magazínu Autocar. „Je to dlouhá cesta a obrovská investice, ale jsme si jisti, že to bude důležitá součást našich snah snížit dopad emisí CO2 z dopravy,” komentoval.