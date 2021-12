Rumun názorně ukázal, co se stane, když vjedete autem do rozvodněného potoka

Asi není možné, aby věta „Nevjíždějte autem do rozvodněné řeky“ byla opakována příliš často. Vždycky se totiž najde někdo, kdo to udělá - s očekávatelnými následky. Voda má obrovskou sílu, o čemž se na vlastní kůži přesvědčil nejmenovaný řidič Audi A3 v rumunské župě Prahova.

Ve videu, sdíleném na Facebooku v neděli 12. prosince, stojí spolu s fabií před místem, které nejspíš ještě nedávno bylo obyčejným brodem přes potok. Teď se tu však valí rozbouřená řeka a vjet do ní čímkoliv, co není tank, je přinejmenším riskantní.

Přesto se řidič malého audi rozhodne to zkusit. Následuje nevyhnutelné - proud vody strhává vůz, který s sebou následně bere i dosud použitelnou lávku pro pěší. V tento moment video končí, takže můžeme jen doufat, že se povedlo před živlem zachránit aspoň řidiče.

Ponaučení je naprosto jasné, ale přesto ho zopakujeme znova - nevjíždějte autem do rozbouřené řeky, ani když to byl před pár hodinami krotký potůček. Voda má obrovskou sílu a je lepší jet jinudy, nebo přinejhorším počkat, než voda opadne. Můžou to být hodiny i dny, ale riziko ztráty majetku či života je v takovýchto případech ohromné.