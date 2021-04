Renault a Dacia omezí maximální rychlost svých aut

Nová auta značek Renault a Dacia nepojedou více než 180 km/h. Dle německého magazínu Spiegel to řekl šéf značky Renault Luca de Meo akcionářům. Omezovač rychlosti se bude jmenovat „Safety Coach”.

Automobilka Renault to potvrdila: „Megane-E v roce 2022 přijde s automatickým systémem sledování rychlostních limitů, který bude standardně zapnutý. Nejvyšší rychlost vozidla bude zároveň omezena na 180 km/h,” uvedla s tím, že omezovač bude i v ostatních modelech.

Že pevné omezení nejvyšší rychlosti vozidla zlepšuje bezpečnost, je sporné. Je-li omezovač či rychlostní limit nastaven na nějakou paušální hodnotu – a není podstatné, zda to je zákonných 130 km/h na českých dálnicích, elektronických 180 km/h u volv či budoucích renaultů, anebo i 250 km/h u většiny aut německé produkce – nedovolí řidiči překročit tuto rychlost tam, kde to je bezpečné, ale zároveň mu dovolí jet 129, 179, resp. 249 km/h tam, kde to bezpečné není. Například v hustém dešti nebo při námraze.