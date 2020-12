První auto Laurina a Klementa slaví 115 let od představení

Končící rok mladoboleslavské automobilky Škoda byl ve znamení oslav. Jednak tomu na konci září bylo 125 let, co vznikla firma Laurin & Klement, a jednak tomu právě dnes, 27. prosince, je 115 let od představení prvního stroje, který můžeme nazývat automobilem - a který byl zván automobilem i tehdy. Je to Voiturette A.