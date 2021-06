Příští volva využijí LiDAR ve standardní výbavě

Volvo hodlá plně elektrického nástupce jednoho ze svých nejprodávanějších modelů XC90 představit už v příštím roce. Právě tento vůz by pak měl být jakýmsi ambasadorem, který bude mít ve standardní výbavě technologii LiDAR, tedy laserový radar, i superpočítač s čipem NVIDIA DRIVE Orin.

„Výkonné senzory emitují miliony pulzů laserového záření, jejichž úkolem je přesně určit, kde se ve 3D prostředí nacházejí objekty, a na základě získaných informací vytvářet v reálném čase dočasné mapy, aniž by systém potřeboval připojení k internetu,“ vysvětluje automobilka v prohlášení.

Volvo hodlá v tomto směru co nejvíce snížit počty vážných dopravních nehod, kterých bohužel na silnicích přibývá víc a víc. Nové technologie jsou podle výrobce navrženy tak, aby řešily právě ty dopravní situace, při nichž dochází ke zbývajícím druhům těžkých a smrtelných zranění. Volvo navíc říká, že dosud bezpečnostní asistenty v drtivé většině jen upozorňovaly řidiče.

Systém ale bude umět sám do situace vstoupit a zasáhnout. Postupem času by se měl také přirozeně vylepšovat pomocí vzdálené diagnostiky. Kromě sady senzorů a počítače s umělou inteligencí bude připravovaná vlajková loď Volva vybavena také záložními systémy pro klíčové funkce, jako jsou řízení a brzdění.

Díky tomu bude hardware připraven na bezpečnou autonomní jízdu bez dohledu řidiče hned, jakmile to bude legislativně možné. Součástí toho bude i systém Highway Pilot, který bude automobilka do aut instalovat na přání. K aktivaci ale dojde jen v momentě, kdy to země, kde bude vůz jezdit, povolí.