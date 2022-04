Nové baterie na bázi síry slibují nižší náklady a vyšší dojezd elektromobilů

„Existující technologie baterií používá nikl, mangan a kobalt pro katodu. Říká se tomu NMC 811, protože součástí je 80 % niklu, 10 % manganu a 10 % kobaltu. My to nahrazujeme sírou,“ říká generální ředitel firmy Ulrich Ehmes. Místo mědi a hliníku používají grafen, takže to jediné, co je v baterii, je lithiová fólie, síra a uhlík.