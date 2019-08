Nejrychlejší žena na čtyřech kolech už absolutní rekord nepřekoná

Kromě rychlých kol se věnovala i televizní práci, např. patřila k moderátorům slavné show Mythbusters (Bořiči mýtů) . Z dalších show stojí za zmínku Overhaulin’ (Předělávání) a The List: 1001 Car Things To Do Before You Die (Seznam: 1001 věcí, které byste měli zažít s auty, než zemřete). V letech 2011 až 2014 patřila k moderátorkám show All Girls Garage (Holčičí garáž), ve které ženský tým opravoval a upravoval nová i historická auta.