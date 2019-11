Mercedes má testovací polygon snů. Prověřuje i auta budoucnosti

Tenhle okruh by si chtěl určitě vyzkoušet každý fanoušek automobilů, i když to není tak úplně okruh. Tady by mohl dělat s autem neuvěřitelné věci, jaké by si nemohl dovolit nikde jinde. Řeč je o testovacím prostoru Mercedesu v německém Immendingenu, které bylo zásadně rozšířeno.