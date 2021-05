Legendární závodní Tatra, která vyhrávala Dakar, je vystavená v Národním technickém muzeu

Legendární vůz je unikátní i svou velikostí a výbavou. „Auto má uvnitř ochranný rám, protože sice z venku to vypadá jako polepený náklaďák, ale je to skutečně závodní speciál, který je speciálně konstruovaný a ve své době to byl opravdu nejúspěšnější závodní automobil na Paříž Dakar. Jeho kariéru neukončilo to, že by na to nestačil, ale pořadatelé změnili pravidla, aby ta tatrovka asi zas tak moc nevyhrávala,“ popisuje auto Arnošt Nezmeškal, ředitel odboru muzea dopravy NTM.