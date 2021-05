James May musel rozebrat svou teslu, protože se vybila baterie

Energii z ní používají k provozu všemožných řídících jednotek, zámků, světel a všeho podobného, čím jsou vybavena i konvenční auta. V případě Tesly Model S to znamená i vysouvání klik, pomocí nichž se dostanete do auta, anebo dálkové ovládání otvírání předního zavazadelníku.

Jamesi Mayovi se tahle baterie vybila, protože jeho tesla dlouho stála v garáži. Byla sice připojená ke zdroji elektřiny, ale ten nabíjel trakční baterii. Konvertor z ní sice nabíjel i 12V – jenže jen do chvíle, než trakční baterie dosáhla plného nabití. V ten moment se vypnula palubní nabíječka a s ní i nabíječka 12V autobaterie. Řídící jednotky auta a infotainment nicméně nadále běžely a postupně 12V baterii vybily – a James May se nemohl dostat do auta.

James May navrhuje, aby Tesla tohle řešila přípojkou pro nabíječku, jak ostatně dělá řada automobilek u aut, u nichž se očekává, že dlouhou dobu nebudou jezdit – týká se to zejména supersportů, které většinou přes zimu stojí v garáži. Ostatně, podle videa si takovou přípojku vyrobí.

Druhou možností by byl elektronický hlídač stavu nabití 12V baterie, který by v případě poklesu pod určitou hodnotu spustil její palubní nabíječku a dobil ji z trakční baterie. Ovšem, automobilka asi nepředpokládá, že její auta budou dlouho nečinná, ale stát se to vždy může a když je k 12V baterii takhle špatný přístup, hlídač by nemusel být od věci.