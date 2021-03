Jak se pohybuje olej v motoru? Rus to zjišťoval díky průhledným dílům

Otázka, jak to vypadá uvnitř motoru, když běží, není nová a řada youtuberů se jí občas zabývá. Americký kanál Warped Perception například umístil kameru do sání vysokovýkonného motoru nebo vyrobil průhledný katalyzátor. A Rusové z kanálu Garage54 zase na motoru staré lady zkoumali, co dělá olej při běhu.

Ve jménu svých tradic stylu „zkusíme a uvidíme” vyrobili průhledné víko ventilů a olejovou vanu z plexiskla, díly následně namontovali na motor, nastartovali a čekali, co se bude dít.

Na videonahrávce je zprvu viditelné, že olej rychle získává nepřirozenou světle žlutou barvu. Je ho tam méně než předepsané množství a to je podle videa důvod, proč pění a má takovouto barvu. Vypadá to ale také, že olej je kontaminovaný něčím, co do něj nepatří. Když však poté doplní olej na předepsané množství a nastartují znova, barva už je mnohem zdravější i po chvíli běhu.

Cílem videa bylo ukázat, jak olej v motoru proudí a co dělají věci na horním i dolním konci motoru. Je jen trochu škoda, že tento motor má nad vahadly ventilů ještě štít, takže je nevidíme pracovat pořádně, jen ze strany. Za zmínku stojí také množství oleje, které protéká kolem rozvodového řetězu a maže ho.

Množství oleje je důležité

Ačkoliv to možná primárně nebylo cílem autorů, video rovněž ukazuje, proč musí být oleje v motoru vždy předepsané množství - ani méně, ani více. Toho si lze všimnout, když kamera zabírá olejovou vanu.

Po startu čerpadlo saje olej z vany - hladina se poměrně rychle snižuje, než začne olej protékat motorem zpátky dolů do vany. Kdyby bylo oleje málo, čerpadlo by ho mohlo vysát z vany všechen a pak nasát vzduch. Ten nejenže nemaže, ale hlavně je stlačitelný.

To znamená zásadní pokles tlaku oleje, a tedy nedostatečné mazání motoru a riziko poškození či zadření. Pokles tlaku signalizuje v autech červená kontrolka olejničky, v některých případech spojená s tlakoměrem oleje ve formě budíčku či podobné stupnice. Pokud se rozsvítí či problikává, je třeba zastavit a auto nechat odtáhnout do servisu.

Kdyby bylo oleje ve vaně příliš, mohla by se jeho hladina dostat do kontaktu s rotující klikovou hřídelí, kterou také vidíme. Ta by olej našlehala, a tuto „šlehačku” oleje se vzduchem nedokázala čerpadlo správně přečerpávat. Výsledkem by byl opět pokles tlaku oleje se stejnými důsledky.